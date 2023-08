Intesa definitiva con il Manchester City: notte fonda Juventus

Il City ha trovato l’intesa per il passaggio del difensore centrale, ormai esubero di Guardiola. Tutti i dettagli dell’operazione.

Il calcio internazionale è nuovamente sotto i riflettori con una notizia che potrebbe rivoluzionare il mercato dei trasferimenti.

Il Manchester City, una delle squadre di calcio più prestigiose d’Europa, ha preso una decisione che potrebbe avere un impatto significativo sulla sua formazione difensiva anche della Juventus. Secondo fonti vicine alla trattativa riportate da ‘The Athletic FC’, il club inglese avrebbe accettato un’offerta da parte di Al Nassr, club di calcio saudita che milita nella Pro League, per il difensore centrale spagnolo Aymeric Laporte.

City accetta l’offerta per Laporte: Direzione Arabia Saudita

Aymeric Laporte, 29 anni, è una delle figure chiave della difesa del Manchester City da diversi anni, ma sembra che il club sia ora disposto a considerare un trasferimento. Al Nassr, motivato a rinforzare la propria squadra con giocatori di esperienza e talento, sta spingendo per concludere l’affare. Questo possibile trasferimento potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera del difensore spagnolo e influenzare gli equilibri nel calcio europeo, visto che proprio la Juventus l’aveva individuato come possibile rinforzo per la squadra bianconera.

Sin dal suo arrivo al Manchester City nel gennaio 2018 dal club spagnolo Athletic Bilbao, Aymeric Laporte si è guadagnato una reputazione di difensore solido e affidabile. La sua abilità nel gioco aereo, il senso tattico e la capacità di giocare palla al piede lo hanno reso una componente essenziale del reparto difensivo del Manchester City, guidato dall’allenatore Pep Guardiola. La sua presenza è stata fondamentale rante le numerose sfide affrontate dal club nelle competizioni nazionali e internazionali. Al Nassr, da parte sua, sembra essere determinato a garantire il trasferimento di Laporte per rafforzare la propria squadra in vista delle competizioni future. La Pro League saudita sta cercando di attirare talenti di calibro internazionale per aumentare il livello del calcio nel paese e ampliare la propria visibilità a livello globale. La trattativa in corso con il Manchester City dimostra l’ambizione del club saudita nel raggiungere tali obiettivi.