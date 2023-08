Juventus sotto assedio: UFFICIALE, scende in campo l’AIC

Adesso interviene direttamente l’AIC per salvaguardare la situazione del giocatore: tutti i dettagli di quello che sta succedendo.

Come scrivono dal portale ‘Ansa’: “La situazione che sta vivendo Leonardo Bonucci è paradossale: è oggettivamente fuori rosa, subisce condotte illegittime e vietate dall’ accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità. La Juve lo deve reintegrare subito, sta subendo danni professionali gravi“.

Con una lunga intervista all’ANSA del suo presidente Umberto Calcagno, l’Aic sarebbe scesa in campo per la situazione riguardante Bonucci e la Juventus, il difensore è attuale fuori rosa.

Caso Bonucci, interviene l’Aic

Così, infatti, scrivono dall’Aic in una lunga lettera: “Con il capitano della nazionale, al quale questa vicenda sta precludendo opportunità importanti, compresa la maglia azzurra. Bonucci è la punta dell’iceberg di numerose situazioni. Poi c’è chi, come lui, ha le spalle larghe e va avanti a petto in fuori, e chi invece subisce“.

Come detto poc’anzi, Umberto Calcagno, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), ha recentemente rilasciato un’intervista estesa all’ANSA per affrontare questa situazione. Calcagno ha messo in luce la gravità della vicenda e ha sottolineato come il caso di Bonucci non sia isolato, ma rappresenti un problema più ampio nel calcio italiano. Bonucci non è l’unico giocatore a vivere un’esperienza simile e ha sollevato l’importante questione dell’equità e del rispetto dei diritti dei calciatori. Ha enfatizzato come sia necessario affrontare queste situazioni in modo trasparente e giusto, garantendo che i giocatori non subiscano danni ingiustificati alla loro carriera e alla loro reputazione. Un aspetto particolarmente significativo di questa vicenda riguarda il ruolo della maglia azzurra, rappresentante della nazionale italiana. La situazione attuale sta precludendo a Bonucci opportunità importanti, tra cui indossare la maglia della squadra nazionale e rappresentare il proprio paese su scala internazionale. Ora vedremo che provvedimenti prenderà la Juve a tal proposito ma sicuramente è una questione che andrà presto chiarita.