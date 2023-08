La Juventus ne cede quattro in un colpo solo: magic Giuntoli

Giuntoli molto attivo sul mercato, adesso, potrebbe cedere ben quattro giocatori bianconeri: tutti i dettagli delle operazioni.

Sembra che Giuntoli, il direttore sportivo della Juventus, stia lavorando per ridurre il numero di giocatori nel roster della squadra. Alcuni dei movimenti che sembrano essere in corso includono: – Gonzalez che si sta dirigendo verso la Salernitana. La Salernitana potrebbe anche essere interessata a Soulè. – Kostic potrebbe essere oggetto di interesse da parte di squadre provenienti dalla Premier League, Bundesliga e Arabia. Ed infine Iling-Junior sembra essere un giocatore molto apprezzato e potrebbe finire nel mirino del Nottingham e del Bologna.

Una novità però riguarda altri due giocatori, alla fine, Miretti e Nicolussi potrebbero rimanere nella squadra, almeno per il momento.

Giuntoli fa poker: In quattro pronti a partire

Certamente sono tutti giocatori a cui, sembrava, che la Juventus desse un certo peso ma per sfoltire la rosa e dare più possibilità economiche al club, Giuntoli starebbe lavorando affinché queste operazioni si concludano nel migliore dei modi. Tutti giovani che potrebbero quindi trovare continuità altrove e in club di prestigio.

Certamente, lascia un po’ interdetti i tifosi, la possibile cessione di Iling, giocatore che nella precedente stagione sembrava essere diventato un futuro punto fermo del club bianconero. Il giovane esterno sembra avere tutte le carte in tavola e il cosiddetto phisique du role per fare la differenza sia in Italia ma soprattutto ad alti livelli. Vedremo se il club avrà un ripensamento su di lui o se vorrà procedere, come sembra, verso una cessione. Ripensamento, invece, su Miretti. Il giocatore italiano alla fine dovrebbe rimanere in rosa di Allegri, che già nella scorsa stagione gli ha dato parecchio spazio con possibilità di giocare anche match importanti. Da vedere l’evoluzione anche delle operazioni Kostic ma soprattutto anche di Soulè.