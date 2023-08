Juventus rifiutata: ha scelto la Ligue 1

Il gioiello rifiuta il trasferimento ala Juventus ed esprime la volontà di rimanere in Ligue 1: il punto sull’attaccante

Il calciomercato sta entrando nel vivo e a due settimane dalla chiusura della sessione estiva sono ancora diversi i giocatori che potrebbero cambiare maglia.

La Juventus sonda il terreno per un difensore che possa sostituire Leonardo Bonucci ma anche un attaccante che possa completare il reparto. La situazione Vlahovic sembra essersi placata ma Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono a caccia di un profilo giovane da regalare ad Allegri. Nonostante le cessioni di Arthur, Zakaria, Rovella e Luca Pellegrini, potrebbero ancora arrivare anche altre uscite. Nelle ultime ore il Bologna ha chiesto informazioni su Samuel Iling-Junior e il Milan ha sondato il terreno per Moise Kean. Proprio con l’uscita di un altro attaccante sarebbe inevitabile per la Vecchia Signora fiondarsi su un altro profilo per l’attacco. Juventus e Milan sono in corsa anche per un obiettivo comune. Si tratta del gioiello francese del Paris Saint-Germain ma nelle ultime ore sembra già arrivato il verdetto.

Juventus e Milan beffate: Ekitake resta in Francia

Uno dei nomi più presenti nelle ultime settimane di mercato è quello di Hugo Ekitike, centravanti francese classe 2002.

Il talento del Paris Saint-Germain è in uscita e sono diverse le piste percorribili. Tra queste anche l’Italia poteva essere un’opzione, in quanto sia Milan che Juventus avevano sondato il terreno per il 21enne ex Reims che ha trovato poco spazio a Parigi e vuole ritornare a giocare con continuità. Come riportato dal quotidiano francese l’Equipe, Ekitike non avrebbe intenzione di accettare le eventuali offerte di Juventus e Milan. Di conseguenza il suo approdo in Serie A è stato già stroncato sul nascere. Il giocatore avrebbe deciso di continuare a giocare in Ligue 1 e sembra orientato verso il Lens, club che ha mostrato interesse nei suoi confronti. Ekitake è reduce da una stagione non particolarmente entusiasmante col club parigino: 32 presenze e appena 4 gol e 4 assist, se pur spesso sia partito dalla panchina. Al momento non sembra una delle prime scelte di Luis Enrique che ha perso dei campioni come Neymar e Messi e di fatto non può contare su Kylian Mbappé. Il Paris, però, ha inserito giocatori come Marco Asensio, Ousmane Dembelé, Kang in-Lee. Lo spazio per Ekitake non sembra esserci ma la volontà del ragazzo è di rimanere in Francia.