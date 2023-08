Accordo Juventus-Adidas, regalo per i tifosi: presentazione ufficiale

Accordo ufficiale tra Addias e Juventus: “regalo per i tifosi”. Tutti i dettagli della situazione che fa felici i supporter.

Ogni famiglia è unica: Adidas e Juventus svelano ‘Ritratto di Famiglia’, un’esclusiva incursione nella vita della villa bianconera in attesa della nuova stagione. Con uno spot sul loro portale ufficiale, la Juventus, fa così felice tutti i tifosi.

Ogni famiglia è unica a suo modo 🦓@adidasfootball e Juventus presentano ‘Ritratto di Famiglia’ – una giornata nella vita della nostra famigliare villa. Non vediamo l’ora che inizi la nuova stagione! FINO ALLA FINE 🤍🖤 pic.twitter.com/3AekoGby3z — JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2023

In collaborazione con ‘Adidasfootball’, la Juventus apre le porte della sua famigliare villa attraverso ‘Ritratto di Famiglia’, offrendo un’intima panoramica dei momenti speciali con i giocatori del passato e presente. L’attesa per la nuova stagione cresce!

Juventus, la passione nel ‘Ritratto di Famiglia’

Nel mondo del calcio, come in ogni famiglia, esistono storie uniche e speciali. In un’iniziativa che celebra questa diversità, Adidas e la Juventus si sono unite per presentare ‘Ritratto di Famiglia’. Attraverso questo progetto, i tifosi avranno l’opportunità di scoprire i momenti intimi e autentici della realtà bianconera, in attesa dell’entusiasmante nuova stagione.

La collaborazione tra Adidas e la Juventus non solo accende l’entusiasmo per l’inizio della nuova stagione, ma crea anche un senso di connessione più profondo tra i tifosi e la squadra. Questo progetto offre l’opportunità di vedere i giocatori nel loro ambiente naturale, rafforzando l’idea che ogni famiglia calcistica ha la propria storia da raccontare. Non è un caso che in questo video vengono ritratti anche due volti, ancora oggi, molto amati dell’ambiente bianconero: da Del Piero fino al ‘principino’ Claudio Marchisio. Domani, invece, inizia finalmente il campionato. La trasferta con l’Udinese sarà una sfida tosta che vedrà la massima concentrazione dei ragazzi di Allegri.