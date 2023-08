Dybala non dimentica: “Un duro colpo lasciare la Juventus”

Dybala ricorda la Juventus: “Non è stato facile”

Dybala ha sottolineato che lasciare la Juventus non è stata una decisione facile da prendere. Durante i sette anni trascorsi con il club, ha sviluppato un legame profondo con la squadra, i tifosi e la città. Ha descritto la Juventus come “casa sua” e ha ammesso che la separazione è stata un duro colpo. Questo sentimento riflette la dedizione e l’affetto che Dybala ha sviluppato per il club nel corso degli anni.

Nonostante la difficoltà della decisione, Dybala ha espresso profonda gratitudine alla Juventus per il ruolo che ha svolto nella sua crescita sia come calciatore che come individuo. Ha elogiato la società per avergli offerto l’opportunità di sviluppare le sue abilità e competenze nel corso degli anni. Questo riconoscimento della sua crescita personale e professionale dimostra il rispetto reciproco tra Dybala e il club. Anche per i tifosi Paulo Dybala è ancora ricordato positivamente, tanto, che sei suoi profili social ha ancora molti supporter della Vecchia Signora nonostante, adesso, sia a tutti gli effetti una stella della Roma già dalla scorsa stagione che l’ha visto come uno dei protagonisti.