Lukaku lascia il Chelsea ma resta in Premier: niente Tottenham, bomba Juve

Ribaltone nel futuro di Romelu Lukaku: Big Rom resta in Premier League ma non va al Tottenham. Un’altra big piomba su di lui

Il Chelsea sta lavorando per il trasferimento di Romelu Lukaku prima della chiusura del calciomercato estivo.

Non c’è possibilità che l’attaccante belga rimanga a Londra ma non è ancora chiaro quale potrebbe essere la sua prossima destinazione. Il Chelsea non lo ha impiegato nella prima giornata di Premier League e Mauricio Pochettino non lo considera un elemento del suo progetto tecnico. Quello che fino a poco tempo fa, però sembrava un trasferimento quasi certo alla Juventus, adesso si è decisamente complicato. Per settimane lo scambio con Dusan Vlahovic ha preso le prime pagine dei giornali ed è stato uno dei più chiacchierati del mercato. La distanza tra la richiesta di conguaglio della Vecchia Signora e la proposta economica del Chelsea, però ha fatto si che la trattativa non decollasse. Nel momento cruciale l’affare si è freddato e adesso sembra non esserci uno spiraglio concreto per riaprire la trattativa. Di recente è venuto fuori anche l’interesse della Roma per Lukaku, con la richiesta in prestito respinta dai Blues.

Juventus, ribaltone per Lukaku: si inserisce il West Ham

La notizia delle ultime ore su Lukaku è un colpo di scena e potrebbe ancora una volta cambiare lo scenario sul suo futuro.

Negli ultimi tempi il suo nome è stato accostato a quello del Tottenham che, dopo la cessione di Harry Kane al Bayern Monaco, è alla ricerca di un centravanti di spessore che possa raccogliere le eredità dell’inglese. Come riportato da ‘Caught offside’, nelle ultime ore si sarebbe inserito il West Ham nella corsa a Lukaku. Il club di Newham ha lasciato andare Gianluca Scamacca in questa sessione di mercato, trasferitosi all’Atalanta e adesso sta sondando il terreno per un nuovo attaccante. Gli Hammers avrebbero presentato un’offerta al Chelsea per Big Rom che tra l’altro contro il West Ham ha segnato più gol che contro qualsiasi altro club.