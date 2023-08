Blitz a Londra per Lukaku: niente Juventus, nuovo colpo di scena

Un nuovo colpo di scena potrebbe scuotere il calciomercato. Adesso ci sarebbe un’altra squadra su Lukaku: i dettagli dell’operazione.

La saga di Romelu Lukaku continua ad animare il caldo mercato estivo, con un nuovo sviluppo che rivela l’interesse di un’altra squadra ai vertici della Serie A.

La Roma guidata da José Mourinho sembra potersi interessare anche all’attaccante belga. Mentre la Juventus sembrava essere in pole position per l’attaccante del Chelsea, un rapporto recente de ‘La Gazzetta dello Sport’ rivela che la Roma si è lanciata nella corsa per assicurarsi le prestazioni di ‘Big Rom’.

Anche la Roma vuole Lukaku

Questo aggiunge un ulteriore livello di eccitazione alla speculazione sul futuro del prolifico attaccante. La notizia che la Roma di Mourinho ha mostrato interesse per Romelu Lukaku ha colto molti di sorpresa. Mourinho è noto per la sua abilità nel gestire attaccanti di alto livello, e la sua presenza potrebbe aggiungere un’ulteriore attrattiva per Lukaku nel considerare l’opzione di trasferirsi nella Capitale italiana. Sebbene inizialmente sembrasse che la Juventus fosse la destinazione principale per Lukaku, la situazione sta chiaramente evolvendo visto anche il mancato accordo per lo scambio con Vlahovic al Chelsea. L’entrata in gioco della Roma dimostra che il mercato del calcio è imprevedibile e che i giocatori di alto calibro come Lukaku possono attirare l’interesse di più club, dando loro più opzioni per il loro futuro.