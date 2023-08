Chiudono l’affare nelle prossime ore: la Juventus lo ha già mollato

Intenzionati a chiudere subito e sbarazzare, quindi, la concorrenza con un’offerta davvero importante: i dettagli dell’operazione.

Il mercato estivo del calcio continua a tenere gli appassionati con il fiato sospeso, con numerose squadre in lotta per assicurarsi i giovani talenti emergenti. In questo scenario, il nome di Ivan Fresneda, promettente terzino destro spagnolo classe 2004 del Valladolid, sta attirando l’attenzione di club di prestigio come lo Sporting Lisbona e, come già sappiamo, anche della Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni estere provenienti da ‘A Bola’, lo Sporting è pronto a presentare un’offerta ufficiale per aggiudicarsi il giovane talento spagnolo.

Lo Sporting vuole chiudere per Fresneda: Juve avvisata

Il giovane terzino spagnolo Ivan Fresneda è diventato un obiettivo molto ambito da parte di diverse squadre, con lo Sporting Lisbona e la Juventus in testa alla lista dei club interessati. Con un’età ancora giovanissima e già un promettente bagaglio di abilità, Fresneda ha catturato l’attenzione dei talent scout in tutta Europa.

Secondo recenti indiscrezioni provenienti dal Portogallo, il club lusitano Sporting Lisbona ha intenzione di fare un passo avanti nella trattativa per Ivan Fresneda. Il giornale portoghese “A Bola” ha riportato che lo Sporting presenterà un’offerta ufficiale al Valladolid nella giornata odierna. Questo dimostra la determinazione del club a conquistare il giovane terzino spagnolo e a rinforzare la propria rosa in vista delle sfide future. La Juventus, notoriamente attenta anche al mercato dei giovani, è stata anche collegata a Ivan Fresneda. Il fatto che lo Sporting Lisbona sia disposto a presentare un’offerta ufficiale dimostra che la competizione per l’acquisizione del terzino spagnolo è agguerrita e che il suo talento è altamente considerato dalle squadre di alto livello. Di conseguenza, adesso, la Juventus potrebbe essere tagliata fuori dall’operazione per il giovane terzino che sembrava essere un pupillo di Allegri.