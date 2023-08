Pogba ritorna in Francia: Juventus avvisata, programma già ‘stilato’

Il programma sembra già delineato. La chiamata dalla Francia potrebbe già arrivare. Tutti i dettagli degli ultimi aggiornamenti.

Un annuncio molto atteso è giunto dal CT della nazionale francese, Didier Deschamps. Paul Pogba, il talentuoso centrocampista della Juventus, farà il suo ritorno nella squadra nazionale dopo un periodo di assenza.

Tuttavia, come scrivono dal quotidiano ‘La Stampa’, Deschamps centellinerà l’utilizzo di Pogba che verrà attentamente pianificato e monitorato per garantire il suo benessere fisico e prestazioni ottimali.

Pogba ritorna in nazionale: Deschamps lo richiama

Paul Pogba, che è stato un punto di riferimento nella sua nazionale nella vittoria del Mondiale, è pronto a fare il suo ritorno nella sua squadra più amata con la Juventus. La notizia arriva dal quotidiano ‘La Stampa’.

Didier Deschamps, il CT della nazionale, suscita l’entusiasmo dei tifosi e dei sostenitori della squadra. L’approccio di Deschamps alla gestione dei minuti di Pogba evidenzia l’importanza di trovare un equilibrio tra le prestazioni sul campo e la tutela della salute dei giocatori. Con un calendario fitto di impegni, specialmente considerando i tornei internazionali, garantire che i giocatori chiave siano in condizioni ottimali è fondamentale. Pogba sarà una priorità. Dopo un periodo di assenza, è importante assicurarsi che il giocatore si adatti gradualmente al ritmo delle competizioni internazionali senza mettere a rischio la sua forma fisica e la sua salute. L’obiettivo è farlo tornare protagonista sia con la Juventus ma anche con la nazionale che l’ha consacrato al mondo del calcio. Infatti, Pogba, vuole riprendersi la scena e la sua gestione sarà fondamentale in tal senso. I tifosi sportivo non vedo l’ora di rivederlo protagonista sul campo, sia con il proprio club ma anche con la nazionale francese. Ora il lavoro sulla ripresa fisica sarà fondamentale in tal senso.