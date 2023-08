Dal nerazzurro alla Juventus, il boomerang è servito: Giuntoli detta la linea

Calciomercato Juventus, i bianconeri non lo mollano e se lo contendono con i nerazzurri: tutti i dettagli sull’operazione in difesa.

Il calciomercato non è mai realmente scontato fino alla fine, e, adesso, un nuovo -possibile- trasferimento ha appena catturato l’attenzione degli appassionati.

Emil Holm, talentuoso terzino destro svedese di proprietà dello Spezia, è al centro dell’attenzione di diversi club di primo piano, con la Juventus in pole position, nonostante l’attivo interesse dell’Atalanta.

Juve sempre vigile: Holm al centro dei desideri

La corsa per assicurarsi i servizi del giocatore sembra essere ancora aperta, e la competizione tra le squadre si fa sempre più intensa. Emil Holm si è guadagnato una reputazione di terzino destro talentuoso e versatile grazie alle sue abilità difensive e alla capacità di sovrapporsi in fase offensiva. La sua giovane età e il potenziale non inespresso lo rendono un obiettivo interessante per molte squadre in cerca di rafforzare la difesa.

Tra le squadre interessate a Emil Holm, la Juventus emerge come il club in prima linea per assicurarsi il giovane terzino svedese. La Vecchia Signora, nota per la sua abilità nel reclutare giovani talenti e svilupparli, vede in Holm un possibile rinforzo per il reparto difensivo. C’è però da sottolineare che la società bianconera non è l’unica interessata a Emil Holm. Altri club di alto livello stanno seguendo da vicino la situazione e potrebbero presentare offerte competitive, come l’Atalanta di Gasperini. La lotta per convincere il giocatore a cambiare maglia si sta facendo sempre più accesa, mettendo alla prova le capacità negoziali e la strategia di ogni club coinvolto. Come scrivono da ‘Calciomercato.it‘ , c’è però da sottolineare un particolare di questa operazione: la Juventus, in caso di ingaggio, lo prenderebbe per girarlo poi in prestito e garantirgli spazio in prima squadra solo a partire dalla prossima stagione. Mentre, si legge sempre dal portale in questione, l’Atalanta potrebbe provare a chiudere già nei prossimi giorni.