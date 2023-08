Voti Juventus-Bologna 1-1: Alex Sandro da incubo, Pogba alza la cresta

Voti Juventus-Bologna 1-1: allo Stadium i bianconeri non vanno oltre il pari contro la squadra di Thiago Motta. Ecco i nostri voti.

La Juve non va oltre l’1-1 in casa contro il Bologna. A Ferguson in gol nel primo tempo, grazie anche ad un errore di Alex Sandro, risponde Vlahovic che ha trovato il suo secondo gol in campionato nella ripresa grazie ad un preciso colpo di testa su assist di Iling.

Poco prima al serbo era stato annullato un gol per fuorigioco di Rabiot. Ma sono veementi le proteste del Bologna per un fallo di Iling su Ndoye che sembrava potesse essere calcio di rigore. Insomma, chi ha visto il match di certo non si è annoiato. Dalla Juventus ci si aspettava di più soprattutto nella prima parte di gara quando la squadra di Allegri ci ha capito davvero poco. Meglio nella ripresa, oltre l’orgoglio i bianconeri hanno piazzato le tende nella metà campo del Bologna. Ma sono riusciti a completare la rimonta.

Voti Juventus-Bologna, Vlahovic il migliore

Il migliore del match è stato sicuramente Vlahovic. Un gol fatto e uno annullato, così come successo a Udine. Male Alex Sandro, così come Weah. Buono l’impatto con la partita per Pogba, che qualche giocata l’ha fatta: ma era importante vedere il francese in campo.

Ecco, quindi, quelli che sono i nostri voti.

JUVENTUS (3-5-2): Perin 6, Danilo 6,5, Bremer 6, Alex Sandro 5, Weah 5,5 (82′ McKennie sv), Fagioli 5,5 (65′ Pogba 6), Locatelli 5,5 (82′ Yldiz sv), Rabiot 5,5, Cambiaso 5,5 (65′ Iling 6,5), Chiesa 6 (73′ Milik sv), Vlahovic 7.