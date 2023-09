Calciomercato Juventus, matrimonio da 233 milioni: Chiesa già prenotato

Calciomercato Juventus, il pressing delle ultime ore potrebbe portare ad una cifra record. Chiesa già prenotato. Ecco quello che potrebbe succedere

Federico Chiesa è tornato al centro del villaggio. E ieri inoltre vi abbiamo parlato di quello che potrebbe essere il suo rinnovo contrattuale. Contratto in scadenza nel 2025, quindi non troppo avanti nel tempo, e la sensazione che Giuntoli potrebbe chiamare l’agente per discuterne. Insomma, una situazione sicuramente in divenire.

Ma c’è un’operazione, che non tocca da vicino la Juventus, che potrebbe però ribaltare le carte in tavola. Vi abbiamo raccontato di come l’Al Ittihad sta facendo del pressing per Momo Salah del Liverpool. Un pressing che in questi due giorni di mercato finali, ancora in Arabia le trattative non si sono chiuse, potrebbe pure portare ad un assalto incredibile secondo 90min.com: si parla infatti di una possibile offerta di 200milioni di sterline che al cambio significano 233milioni di euro nelle casse dei Reds. Una cifra enorme, che potrebbe anche fare breccia. Con Klopp che di conseguenza, vista la sua enorme stima nei confronti di Chiesa, potrebbe decidere di investire in parte per quello che potrebbe essere un assalto a Federico nella prossima sessione invernale di mercato. Un intreccio clamoroso, quindi, che non lascia di certo dormire sonni tranquilli ai tifosi della Juventus che hanno visto un Federico diverso, senza dubbio, da quello che ha chiuso la scorsa stagione. Tonico, guerriero, voglioso di spaccare il Mondo e con un feeling ritrovato con Allegri. Sarebbe un peccato, onestamente, vederlo andare via adesso.