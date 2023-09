Dalla Juventus all’Arabia, Pogba choc: “Buonsenso e nuovo contratto”

By

Dalla Juventus all’Arabia, Pogba choc. Il caso riguardante il centrocampista francese continua a tenere banco in attesa di una soluzione. Quale?

Il riscaldamento effettuato con il solito sorriso sul volto. Un’espressione che lascia intravedere segnali positivi, attesi da troppo tempo ormai. Quando ad Empoli Massimiliano Allegri ha deciso che era giunto il suo momento, in tanti hanno trattenuto il fiato.

Perché Paul Pogba regala ormai sensazioni opposte, che viaggiano incrociandosi di continuo. La gioia dei tifosi della Juventus di vederlo in campo si mescola ormai con il timore che qualcosa possa accadere da lì a poco, come avvenuto altre volte. Troppe volte in questi ultimi anni.

La vittoria di Empoli non ha il volto di Danilo o di Chiesa. Ha i tratti preoccupati, ed arrabbiati, di Pogba. La partita l’ha terminata anche se, in realtà, la sua partita è finita al 79esimo minuto quando ha sentito un dolore, nuovo ed ennesimo, alla gamba. La sua preoccupazione e rabbia che si è poi estesa, a macchia d’olio, nello spogliatoio bianconero.

Gli esami hanno poi rivelato che si è trattato soltanto di un affaticamento muscolare. Tutti hanno tirato un bel sospiro di sollievo. Tutti, però, hanno, allo stesso tempo, compreso come la situazione legata al centrocampista francese stia diventando sempre più delicata.

Dalla Juventus all’Arabia, Pogba choc

Il caso-Pogba e la sua non semplice gestione è l’argomento del giorno e non soltanto alla Continassa.

Il giornalista Romeo Agresti ha espresso il suo giudizio riguardo Pogba cercando anche di anticipare quelle che potrebbero essere le prossime mosse della Juventus per meglio gestire una situazione decisamente complessa. “Pogba viene considerato un giocatore da gestire, quando entri in questa fase di gestione a trent’anni diventa pericoloso. Secondo me, il buonsenso potrebbe andare a rivedere la parte fissa del contratto, viste le pochissime presenze“. (Romeo Agresti – il Bianconero Twitch)

E riguardo l’ipotesi, sempre circolante, dell’Arabia, il giudizio del giornalista è netto: “Complete smentite su un suo possibile approdo in Arabia, nella sua testa c’è la ferma idea di riconquistare la Juventus“. Gestire Pogba, magari trasformandolo in un undicesimo-bis, pronto ad entrare a partita iniziata e magari riuscire a spaccarla in quei 30/40 minuti che lo vedranno protagonista in campo. La sua voglia di riprendersi la Juventus, anche soltanto parzialmente, può risultare determinante.

Le parole di Massimiliano Allegri su Pogba rafforzano tale ipotesi: “Pogba giocatore da gestire come le cose sante“. Pertanto occorre la massima cautela per preservare il più possibile un carissimo, in tutti i sensi, fuoriclasse dai muscoli di cristallo.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI

https://apps.apple.com/it/app/calciomercato-it/id556332968