Calciomercato Juventus, colpaccio Champions: Giuntoli lo soffia all’Inter con 25 milioni

Nonostante la chiusura del calciomercato estivo, la dirigenza della Juventus lavora sotto traccia anche in vista della prossima finestra invernale.

Secondo quanto riportato da Ali Genc, direttore di Aspor.com.tr, la Juventus sarebbe sulle tracce di Sancha Boey. Un nome venuto fuori già qualche giorno fa e che trova conferme in queste ultime ore. Si tratta del terzino destro classe 2000 del Galatasaray. Francese con passaporto camerunese, il 22enne ha contributo alla vittoria del campionato turco del Galatasaray ed è finito nel mirino anche di diversi club di Premier League, in particolare Liverpool e Newcastle United. Anche l’Inter ha già avuto contatti col club turco recentemente, proprio in merito a Sancha Boey. La Juventus ha mostrato grande interesse per il calciatore ma deve fare i conti con una concorrenza decisamente fitta.

Juventus, 25 milioni per battere l’Inter: assalto a Sacha Boey

Il Galatasaray è consapevole che non sarà facile trattenere Sacha Boey che ha un contratto in scadenza a giugno 2025.

Il club turco, però, non intende fare sconti e chiede circa 25 milioni di euro per il terzino classe 2000. La Juventus è alla ricerca di un terzino di ruolo, se pur Allegri stia sperimentando Weah nel ruolo di esterno a tutta fascia. Parallelamente c’è l’Inter che, nonostante i numerosi acquisti, sta valutando altre occasioni di mercato. A destra il titolare è Denzel Dumfries che sta crescendo di rendimento e anche a livello di numeri (un gol e un assist nelle prime 3 giornate di campionato). Quest’anno Simone Inzaghi può contare anche su Juan Cuadrado, un’alternativa di lusso che dalla panchina può spaccare le partite con la sua qualità. Sacha Boey potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora Dumfries dovesse diventare un uomo mercato in ottica uscita. Con la sua cessione i nerazzurri si garantirebbero un bottino necessario per poter tentare l’assalto al terzino del Galatasaray. La Juventus deve, però, guardarsi le spalle anche da Liverpool e Newcastle che potrebbero scombinare i piani di Giuntoli e Manna.