Annuncio ufficiale su Salah: trema anche la Juve

L’ex difensore annuncia l’addio ormai certo di Momo Salah. Il Liverpool può tornare a insistere per il big della Juventus

Il mercato arabo chiuderà questa sera a mezzanotte e per molti calciatori c’è ancora possibilità di approdare in Saudi Pro League.

La minaccia dell’Arabia Saudita è ormai costante, dopo l’estate di mercato appena vissuta in cui i club arabi hanno monopolizzato il calciomercato, portando via grandi campioni e molti dei calciatori migliori del panorama europeo. Con il mercato aperto il pericolo per i club italiani e non solo di perdere i loro big è alto ma nella giornata del 7 settembre alle 23:59 anche in Arabia Saudita non sarà più possibile effettuare trasferimenti e acquisti. Uno dei nomi più caldi di queste ultime ore è quello di Mohamed Salah. L’Al-Ittihad continua a lavorare per assicurarsi un altro super colpo dopo quelli di Karmi Benzema e N’Golo Kane.

L’ex difensore sicuro: “Salah andrà in Saudi Pro League”. Il Liverpool torna su Chiesa

Il club arabo avrebbe rilanciato, mettendo sul piatto 250 milioni per il Liverpool, una cifra stellare e da record.

Per il giocatore è pronto un triennale da circa 100 milioni di euro ma il Liverpool continua a tirare la corda e Jurgen Klopp non sembra minimamente intenzionato a lasciare andare il suo leader. L’allenatore tedesco ha perso Sadio Mané nella scorsa estate di mercato e Roberto Firmino qualche mese fa. Salah è l’ultimo rimasto del tridente offensivo ormai storico che ha portato i Reds sul tetto d’Europa e non intende privarsene. In merito alla questione Salah è intervenuto l’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher, pilastro dei Reds per più di 15 anni. L’attuale commentatore sportivo sostiene che Salah lascerà sicuramente Liverpool durante la prossima estate per trasferirsi in Saudi Pro League. L’addio dell’ex Roma e Fiorentina secondo Carragher sarebbe, quindi, solo rimandato. Se fosse questo l’epilogo della storia d’amore tra il club inglese e l’attaccante egiziano, la società dovrebbe già muoversi per trovare il sostituto. Se pur il club si sia già rinnovato inserendo giocatori come Luiz Diaz, Darwin Nunez e Cody Gakpo, l’assenza di Salah andrà colmata con un grande nome e in questo senso la squadra di Klopp potrebbe tornare forte sul big della Juventus, Federico Chiesa. Attualmente è solo un’ipotesi ma chissà che nei prossimi mesi non possa diventare un interesse reale.