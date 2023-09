Allegri e il coniglio dal cilindro: mossa a sorpresa per il ‘dopo’ Pogba

Le soluzioni alternative di Massimiliano Allegri per sostituire Pogba: Miretti e Yildiz scalpitano

Alla luce dell’ennesimo problema fisico di Paul Pogba, arrivato appena dopo 3 partite di campionato, la Juventus è consapevole che dovrà trovare delle alternative valide.

Le soluzioni Massimiliano Allegri dovrà trovarle in casa, considerando che il prossimo mercato sarà quello di riparazione nel mese di gennaio. Le opzioni per la Juventus riguardano principalmente i giovani, molti dei quali hanno già fatto un grande salto nella scorsa stagione. L’anno scorso a spiccare maggiormente è stato Nicolò Fagioli, autore anche di un gol nel derby d’Italia d’andata contro l’Inter. Quest’anno Allegri potrebbe riproporre Fabio Miretti che, secondo la visione dell’allenatore, ha le caratteristiche per prendere il posto di Pogba, ovviamente sfruttando i suoi punti di forza. Miretti gode di grande tecnica e sa controllare molto bene la palla, due fattori non indifferenti che gli permettono di giocare sia da mezz’ala che tra le linee. Gia l’anno scorso aveva trovato continuità di minutaggio e quest’anno, dopo le voci di un possibile prestito, potrebbe ritrovarsi ad avere un ruolo di primo piano nella squadra.

Juventus, Miretti e Yildiz le soluzioni alternative

Miretti ha dimostrato di essere pronto a portare il peso della maglia bianconera, se pur debba ancora crescere soprattutto in zona gol.

C’è poi un altro giovane calciatore bianconero che ha attirato l’attenzione di Allegri. Si tratta del classe 2005 Kenan Yildiz. Nato in Germania, veste la maglia della Turchia U21 ed è una delle stelle della Juventus Next Gen. Allegri ha deciso di prenderlo in prima squadra, colpito dalla sua caratteristiche tecniche e fisiche. Yildiz può giocare come mezz’ala ma anche da trequartista o seconda punta.

Allegri intende rilanciare Fabio Miretti che ha già alle spalle poco più di una stagione con la prima squadra bianconera e la personalità per prendere, momentaneamente, il posto di Pogba. Yildiz, invece, potrebbe diventare un jolly per l’allenatore bianconero che ha grandi aspettative sul turco e crede che possa essere pronto a dare il suo contributo in questa stagione. Naturalmente è prematuro pensare che i due giovani bianconeri possano colmare l’assenza di Pogba, ma allo stesso tempo è utopico pensare che il francese possa garantire presenza costante durante la stagione.