Follie per prenderlo il prossimo anno: Chiesa-Juve, adesso cambia tutto

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere lontano da Torino: allarme Juventus per il figlio d’arte in vista del 2024

Federico Chiesa è stato confermato dalla Juventus e insieme a Vlahovic in questo momento rappresenta il volto copertina della nuova stagione bianconera.

A lui toccherà risollevare le sorti del club bianconero dopo un anno molto sfortunato a livello personale, seguito dalle tante voci di mercato che lo hanno riguardato nel corso dell’estate. Molti media lo hanno accostato spesso alla Premier League, se pur la Juventus abbia sempre dimostrato di volerlo trattenere. L’Inghilterra, però potrebbe essere ancora un’opzione concreta per l’ex Fiorentina e il suo destino potrebbe essere legato proprio a un ex Viola. Il calciomercato si è concluso anche in Arabia Saudita e alla fine Momo Salah non è partito, complice la volontà del Liverpool di trattenerlo. L’Al Ittihad dopo aver arricchito la rosa con due top player come Karim Benzema e N’Golo Kanté, ha cercato di convincere i Reds a liberare Salah ma il club inglese ha deciso di non venderlo, almeno in questa sessione estiva di mercato.

Nel giro di due estati la squadra di Jurgen Klopp ha perso Sadio Mané prima e Roberto Firmino poi, dovendo quindi rivoluzionare totalmente l’attacco.

Al loro posto sono arrivati Luiz Diaz, Darwin Nunez e Cody Gakpo ma Salah è rimasto il vero punto di riferimento del club. Negli ultimi tempi, però anche l’egiziano ha sentito l’esigenza di cambiare aria ma alla fine il Liverpool si è opposto alla sua partenza. L’ex Roma e Fiorentina rimarrà in Premier League, almeno fino a gennaio ma l’approdo in Arabia Saudita potrebbe essere solo rimandato.

