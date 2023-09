Lautaro Martinez al posto di Vlahovic: contromossa Juve da urlo

La Juventus tira un sospiro di sollievo: la big molla Vlahovic e punta Lautaro Martinez per la prossima estate

Per mesi Dusan Vlahovic è stato accostato a diverse big europee ma adesso Lautaro Martinez sembra averlo decisamente scavalcato nella gerarchia.

Il Real Madrid era ormai convinto di accogliere Kylian Mbappé in estate ma ancora una volta la situazione si è complicata. Dopo il braccio di ferro tra il francese e il Paris Saint-Germain, alla fine l’attaccante è rimasto a Parigi, almeno fino al termine della stagione. Il Real Madrid è rimasto a mani vuote e ad oggi si ritrova senza un vero centravanti che possa raccogliere le eredità di Karim Benzema. Il club spagnolo ha valutato anche altri profili nel corso del calciomercato estivo, da Harry Kane a Dusan Vlahovic, ma senza mai affondare il colpo. Forte della volontà di Mbappé di andare a Madrid, Florentino Perez e la dirigenza hanno sempre considerato l’attaccante della Juventus una seconda scelta, una soluzione alternativa al reale obiettivo. Nei prossimi mesi potrebbe tornare forte anche un altro nome dalla Serie A. Stiamo parlando proprio di Lautaro Martinez.

Il Real Madrid punta Lautaro Martinez e molla definitivamente Vlahovic

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, il Real Madrid starebbe pensando concretamente a Lautaro Martinez per la prossima estate.

Il Toro è sempre stato un pallino del Barcellona ma negli ultimi tempi anche il Real Madrid sta iniziando a considerarlo come una possibile prima scelta per l’attacco. Lautaro nelle ultime stagioni ha avuto una crescita esponenziale, diventando l’autentico trascinatore dell’Inter. Negli anni è stato prima l’alternativa a Icardi, poi il partner di Lukaku nell’anno dello scudetto con Antonio Conte, poi di Edin Dzeko. Col passare delle stagioni il suo rendimento è salito vertiginosamente, tanto da arrivare a diventare anche il capitano dei nerazzurri e uno dei 30 candidati al Pallone d’Oro.

L’anno scorso ha raggiunto il top, vincendo il Mondiale con l’Argentina e due trofei con l’Inter, segnando sia in finale di Supercoppa che di Coppa Italia (doppietta). Ha anche raggiunto la finale di Champions League, arrendendosi al Manchester City ma il suo status è ormai di prima fascia. Dopo una stagione da 28 gol e 11 assist, quest’anno ha già collezionato 5 gol in 3 partite. Adesso il suo nome è in cima alla lista del Real Madrid che sembra aver accantonato il nome di Vlahovic. Un sollievo per la Juventus, se pur i blancos non siano l’unica minaccia sul mercato.