“Complicato ambientarsi”: Rabiot svela le carte sul suo futuro

Juventus, l’ormai indiscutibile ed insostituibile centrocampista di Allegri parla apertamente della sua situazione: i dettagli.

Manca poco ad un altro traguardo importante e il centrocampista francese, Adrien Rabiot, ha parlato apertamente su quella che è la sua attuale situazione in bianconero.

Andiamo a scoprire, in dettaglio, ciò che il centrocampista francese ha detto all’Equipe, noto quotidiano nazionale della Francia. Alla domanda sulla Juventus, il centrocampista, ha così risposto: “Juventus? Il fatto di essere rimasto per prepararmi bene ad EURO 2024 rappresenta una parte importante della mia decisione, è complicato ambientarsi in un nuovo club”.

Juve nel cuore: “Euro 2024 parte importante della decisione di rimanere”

Secondo, infatti, quanto dichiarato dal giocatore, una caratteristica predominante della sua permanenza in bianconero, nonostante le diverse richieste dall’estero, soprattutto dalla Premier League, è stata, per l’appunto, la possibilità di partecipare ad Euro 2024 e ambientarsi in una nuova dimensione non sarebbe stato così immediato come, invece, lo è ormai il suo status in bianconero da autentico leader. Non è un caso, infatti, che Allegri lo veda come titolare inamovibile in squadra.

Con la maglia della Juventus Rabiot rappresenta un valore aggiunto per la sua squadra. Sempre parlando della Juventus, Rabiot, ai microfoni del quotidiano francese ha poi chiuso così: “Quest’anno non avremo le coppe europee ma la prendo come un’opportunità per lavorare di più, cosa che non puoi fare giocando ogni tre giorni. Allegri mi chiede più gol? Lui insiste su questo e fa bene. I miei numeri potrebbero essere più alti, anche se la scorsa annata ho segnato undici reti. Tutti gli allenatori me l’hanno detto, anche Blanc al PSG. Ho margini di miglioramento e questo è uno di quelli“. Di conseguenza, ora come ora, Rabiot rappresenta un punto fermo della Juventus che vorrebbe già consolidarlo nell’avvenire. La società crede molto nel suo giocatore, così come l’allenatore.