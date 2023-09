Svetta la Juventus: adesso sono 130 milioni

Svetta la Juventus, i bianconeri sono in testa a questa speciale classifica della Serie A: nessuno come la squadra di Massimiliano Allegri

Questa classifica, per Allegri, potrebbe essere come un’arma a doppio taglio: sì, perché qualora mancassero i risultati qualcuno la potrebbe rispolverare e mettere con le spalle al muro il tecnico della Juventus che comunque, qualche parola nel merito sul valore della rosa, e in generale su quello che non è stato possibile fare sul mercato, lo ha detto dopo la gara contro l’Empoli.

D’altro canto sappiamo bene qual è stato l’obiettivo di Giuntoli nella sessione di mercato estiva, vale a dire riuscire ad abbattere in qualche modo i costi di una squadra che aveva tanti, troppi, giocatori a libra paga. Target centrato, ovviamente, ma nonostante tutto questo, secondo TuttoSport in edicola questa mattina, il club torinese (smentite questa mattina le voci di una possibile cessione della società) rimane quello che ha il monte ingaggi più alto della Serie A: 130milioni di euro lordi all’anno.

Svetta la Juventus, ecco la classifica

Il doppio di Lazio e Napoli, per intenderci. Con Vlahovic che è quello che prende di più: 9 milioni di euro netti all’anno. Poi c’è Pogba con 8, e poi Rabiot con 7 milioni. E via dicendo tutti gli altri. I meno pagati? Pinsoglio, Ilink e Yldiz, con 300mila euro di ingaggio annuale. Anzi, c’è Nicolussi Caviglia, che ne prende 250mila. In fondo a questa speciale classifica anche per via dell’età e della poca esperienza.

Insomma, la Juve è davanti a tutti in questa classifica. Una Juventus che ha come obiettivo – visto che non ha impegni in settimana – almeno quello di riprendersi una qualificazione alla prossima Champions League. E magari chissà, sognare anche altro…