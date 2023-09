42 mila euro all’anno: clamoroso Pogba, svelato il nuovo ingaggio

Svelato il nuovo ingaggio del centrocampista francese, tutti i dettagli riguardante la situazione relativa a Pogba.

Come scrivono nell’indiscrezione di ‘Diretta.it’, adesso, dopo la situazione verificatasi ieri, lo stipendio di Pogba, lo stipendio ora potrebbe passare da 8 milioni a 42 mila euro all’anno.

Come si legge, infatti, nell’eventualità in cui anche le controanalisi dovessero confermare la positività del centrocampista francese al testosterone, la squadra bianconera potrà correre ai ripari risparmiandosi, quantomeno, quasi per intero il costo del suo ingaggio, ancora elevatissimo. Tuttavia in caso di sentenza definitiva, il club bianconero potrebbe addirittura risolvere il suo contratto.

Caso Pogba: stipendio ridotto o risoluzione

La Juventus, adesso, è in attesa delle controanalisi, e così si cominciano a delinearsi i possibili scenari futuri sul fronte del centrocampo. L’ex Manchester United ed ex stella della nazionale francese, come sappiamo, è stato trovato positivo al testosterone, una sostanza proibita che non può essere assunta con un’esenzione terapeutica.

Come già sottolineano nell’indiscrezione, in casi del genere, la squalifica può arrivare fino a due anni ed essere ancora più lunga nel caso in cui si verifichi l’accertata intenzionalità: qua i tempi si allungano addirittura a quattro anni. Periodo di tempo durante il quale la Juventus, com’è normale che sia, non dovrà versare l’ingaggio pattuito nel contratto del calciatore e adesso Allegri e la società, dovranno affidarsi ai soli giocatori presenti in rosa. Certamente una squadra ristretta che per il momento non potrà contare sulle prestazioni del Polpo, mai entrato nel progetto dal suo ritorno a Torino. Rimaniamo dunque in attesa per ulteriori novità ma soprattutto per l’ufficialità riguardante, proprio, la situazione relativa al centrocampista francese. Intanto i ragazzi si concentrano sul prossimo obiettivo in campionato, vincere adesso ridarebbe il morale necessario alla squadra. Allegri dovrà affidarsi ai suoi undici con l’obiettivo di arrivare al meglio possibile.