Addio Juventus: sta per firmare con il Chelsea

Il Chelsea si inserisce nella corsa al gioiello e lavora per la firma del calciatore: Juventus beffata dai Blues

Il calciomercato continua ad essere molto presente, nonostante solo pochi giorni fa si sia conclusa la sessione estiva.

I club continuano a lavorare sotto traccia, portando avanti alcune trattative di primo piano. La Juventus, ad esempio, è alla ricerca di un nuovo centrocampista, ancor di più dopo la clamorosa notizia della positività al doping di Paul Pogba. Un inconveniente che, di fatto, costringe la società a trovare una soluzione alternativa, con ogni probabilità a parametro zero, così da non dover aspettare la prossima finestra invernale di mercato. La Juventus sta valutando diversi profili per sostituire Pogba ma molti di questi hanno dei prezzi inaccessibili per la disponibilità economica del club. Uno dei nomi che più attira la Juve, però, è finito nel mirino di una delle big di Premier League, il Chelsea.

Juventus, il Chelsea si inserisce forte per Habib Diarra

Il Chelsea è sulle tracce del centrocampista dello Strasburgo, Habib Diarra. Si tratta del classe 2004 senegalese con passaporto francese, già nel giro della Francia U18.

Il 7 settembre ha esordito con la Francia U21 guidata da Thierry Henry, in occasione della gara contro al Danimarca. Nasce come trequartista ma può giocare in diverse zone del campo: da centrocampista centrale ma anche da ala destra. Il 19enne ha un contratto con lo Strasburgo fino a giugno 2027 ma il pressing del Chelsea potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo quanto riportato da football Insider, i Blues sono molto attratti da Diarra e avrebbero intenzione di affondare il colpo con lo Strasburgo per portarlo a Londra nel più breve tempo possibile. Il giocatore fino a poco tempo fa sembrava vicino al trasferimento ai Wolves ma l’inserimento del Chelsea ha cambiato le carte in tavola. Anche la Juventus è sulle tracce del centrocampista ma sa bene di non poter competere col club londinese in termini economi. Potrebbe farlo in termini di appeal ma la mancata partecipazione alle coppe europee è un altro fattore a netto sfavore dei bianconeri, soprattutto nella decisione di un giocatore giovane e ambizioso.