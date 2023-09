Colpo Papu Gomez, poker Juve: così firma subito

Da ‘Repubblica’ si parla già dei possibili sostituti e adesso spunta anche il nome di un ex storico della Serie A.

I bianconeri esplorano diverse opzioni di centrocampo per colmare la lacuna lasciata dalla positività di Pogba al testosterone. E tra i nomi filtra un interesse concreto, come scrivono da ‘Repubblica’, anche per un ex storico della Serie A.

La Juventus si trova in una situazione critica a seguito della positività al testosterone di Paul Pogba. Con il centrocampista francese fuori dai giochi in attesa delle decisioni sulle sanzioni, il club sta già cercando un sostituto immediato per colmare la sua assenza. Diversi nomi sono stati presi in considerazione, e tra le opzioni ci sono giocatori svincolati come Papu Gomez, Marco Benassi, Roberto Soriano e Xeka.

Papu Gomez in lizza come erede di Pogba

Alejandro “Papu” Gomez è un calciatore argentino con una vasta esperienza nel calcio italiano. Notoriamente noto per il suo ingegno e la sua creatività, Gomez ha giocato con successo in Serie A, contribuendo in modo significativo al suo ex club, l’Atalanta. La sua abilità nel dribbling e nel fornire assist potrebbe essere un asset prezioso per la Juventus, e la sua esperienza nel calcio italiano potrebbe facilitare una sua rapida integrazione nella squadra.

Ma non è l’unico profilo sondato. Marco Benassi, ad esempio, è un giovane talento italiano che ha dimostrato il suo valore in Serie A negli ultimi anni. Il centrocampista è noto per la sua versatilità e la sua abilità di fornire un supporto sia in fase offensiva che difensiva. La Juventus potrebbe considerare Benassi come una scelta affidabile e a lungo termine per rafforzare il proprio centrocampo. Ma anche Xeka, con esperienza europea, sebbene potrebbe rappresentare una scelta meno conosciuta rispetto ad alcuni dei nomi italiani, il suo potenziale di crescita e la sua versatilità nel ruolo di centrocampista potrebbero interessare alla Juventus. Infine Roberto Soriano che è un altro calciatore italiano con esperienza in Serie A ed è noto per la sua visione di gioco e la sua capacità di distribuire palloni chiave. Il suo passato in squadre come Sampdoria e Bologna lo rende un giocatore familiare con il calcio italiano, il che potrebbe facilitare la sua adattabilità alla Juventus di Allegri.