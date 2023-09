All’unisono per la Juventus: il super ritorno è UFFICIALE

Adesso è ufficiale il ritorno. Lo hanno detto in un comunicato che non lascia più dubbi sulla loro presenza.

Nel loro comunicato non lasciano dubbi. I tifosi saranno presenti sugli spalti per la super sfida casalinga con una squadra molto forte e decisamente ostica da affrontare.

“I Drughi” saranno presenti sugli spalti per la super sfida di campionato contro la Lazio, la squadra allenata da mister Sarri.

Juventus-Lazio: “Tutti presenti”

Gli ultras bianconeri supporteranno la propria squadra in una così cruciale partita del campionato. Dopo il caso Pogba, adesso, la Juventus dovrà concentrarsi nuovamente sul campo per raggiungere il massimo risultato e garantirsi un buon risultato con una delle potenziali rivali per il titolo.

La Lazio da diverse stagioni dimostra di avere qualità davvero da top team e la presenza nella Champions League in questa edizione della competizione, ne dimostra le ormai, indubbie, qualità. Proprio per questo motivo, contro Sarri, ci vorrà la massima concentrazione. La determinazione che il supporto dei tifosi può dare sarà l’arma in più e per questa partita, almeno i ‘Drughi’ sembrano voler dare tutto il loro supporto per la sfida in questione. Certamente una partita tosta contro una squadra ostica che non potrà essere mai sottovalutata. La Juventus, nonostante i diversi problemi riscontrati la scorsa stagione, nelle faccende extra campo, da adesso in poi, vuole confermarsi con una delle possibili vincitrici del titolo. I bianconeri non avranno altre competizioni e, dunque, potranno contendersi il titolo fino alla fine, senza, dunque, ulteriori distrazioni. C’è il potenziale ma ci sono anche avversarie potenti da affrontare. Il primo step passerà proprio dalla Lazio di Sarri, una partita che, per questa volta, potrà garantire anche del supporto sugli spalti dei tanti tifosi che saranno presenti in curva sud.