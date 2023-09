Si patteggia di nuovo: decisione drastica della Juventus

Adesso si potrebbe andare nuovamente incontro al patteggiamento: tutti i dettagli nel caso relativo al centrocampista.

Nel mondo del calcio, i casi di doping e l’uso di sostanze proibite sono sempre stati argomenti di grande interesse e discussione.

Un nuovo caso ha recentemente scosso la scena calcistica, coinvolgendo il noto centrocampista francese Paul Pogba e il suo attuale club, la Juventus. Secondo ‘Sportmediaset’, infatti, Pogba avrebbe ammesso l’assunzione di un integratore prescritto da un medico amico a Miami. Tuttavia, la mancanza di prove concrete di volontarietà rende la situazione complessa, mentre la Juventus sembra essere pronta a prendere misure drastiche sul fronte dell’ingaggio del giocatore.

Caso Pogba: “Squalifica lunga”

Il francese avrebbe ammesso alla Juve l’assunzione di un integratore preso a Miami e consigliato da un medico amico. Impossibile dimostrare la mancanza di volontarietà. La squalifica, in ogni caso, sarà lunga, questo scrivono direttamente da ‘Sportmediaset’. Paul Pogba, da anni un punto fermo nel mondo del calcio europeo, è al centro di una controversia che potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua carriera e sulla sua permanenza alla Juventus. Il centrocampista francese, noto per le sue capacità tecniche e il suo stile di gioco unico, ha recentemente ammesso di aver assunto un integratore consigliato da un medico amico durante un soggiorno a Miami.

La questione principale in questo caso è la volontarietà dell’assunzione dell’integratore da parte di Pogba. Il giocatore ha dichiarato di aver seguito il consiglio di un medico di fiducia, il che potrebbe indicare che non aveva l’intenzione di violare le regole anti-doping. Tuttavia, la FIFA e altre organizzazioni sportive pongono grande enfasi sulla responsabilità personale degli atleti riguardo alle sostanze che assumono. Pertanto, anche se Pogba può sostenere che l’uso dell’integratore è stato accidentale, potrebbe comunque affrontare una squalifica significativa. Non ci resta che attendere ulteriori verdetti in merito.