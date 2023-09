Accordo trovato: addio Chiesa, Allegri trema sul serio

Antoine Griezmann ha scelto la prossima destinazione della sua carriera: l’Atletico Madrid pesca in casa Juventus per rimpiazzare il francese

L’Atletico Madrid sta studiando le soluzioni alternative in attacco per la prossima stagione, alla luce dell’addio più che plausibile di Antoine Grizmann a giugno.

L’attaccante francese sta vivendo il suo secondo capitolo all’Atletico Madrid, il club che di fatto lo ha reso grande dopo gli anni di rodaggio alla Real Sociedad. Dal 2014 al 2018 Griezmann ha vissuto gli anni migliori della sua carriera proprio con l’Atletico, arrivando a vincere un Mondiale con la Francia, a sfiorare il Pallone d’Oro e a conquistare Europa League e Suercoppa Uefa con i colchoneros. Dopo la parentesi al Barcellona ha deciso di tornare a Madrid ma la stagione in corso potrebbe essere l’ultima alla corte del Cholo Simeone. Il classe ’91 ha voglia di cambiare aria, di intraprendere una nuova esperienza di vita. Come riportato da El Gol Digital, nel futuro di Griezmann potrebbe esserci l’MLS. Il francese è molto attratto dalla cultura americana e ha già affermato che il suo progetto sarebbe quello di giocare in Major League, dove ritroverebbe anche Leo Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba, suoi ex compagni al Barça.

Juventus, Griezmann verso l’MLS: Chiesa è il candidato per l’Atletico

La carriera di Griezmann sembra destinata a proseguire lontano dall’Europa. L’Atletico Madrid è consapevole che questa potrebbe essere l’ultima stagione per Le Petit Diable.

Il club madrileno è già alla ricerca di un sostituto e il sogno di Simeone sarebbe Lautaro Martinez. Il bomber e capitano dell’Inter è il primo nome in cima alla lista delle preferenze dell’Atletico ma il costo del cartellino è decisamente alto e forse fuori portata per la disponibilità economica del club. In passato anche Dusan Vlahovic era stato tra le opzioni ma negli ultimi mesi ha decisamente perso terreno. Se per il serbo l’interesse dell’Atletico Madrid è calato, è rimasto vivo quello per Federico Chiesa. Il gioiello della Juventus è stato l’oggetto del desiderio di tanti club e continua ad esserlo, se pur le sue condizioni fisiche non diano ancora piene garanzie, né ad Allegri né tantomeno ai club interessati. Di recente anche il Liverpool ha inserito Chiesa nella lista delle preferenze per sostituire Momo Salah. L’Atletico Madrid, però, sembra particolarmente deciso a puntare sul figlio d’arte, cercando di straparlo alla Juventus.