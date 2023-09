Calciomercato Juventus, da Milano superano tutti: c’è il sì di Inzaghi

Calciomercato Juventus, adesso l’Inter sembra essere in pole per l’acquisto, anche per volere del tecnico Inzaghi.

Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, l’Inter sta cercando di consolidare ulteriormente la sua squadra, e il suo ultimo obiettivo sembra essere il talentuoso giocatore del Real Betis, Luiz Henrique.

Il giovane brasiliano ha destato l’interesse dei nerazzurri grazie alle sue prestazioni di spicco nella Liga spagnola, dove ha disputato ben 44 partite, segnando cinque gol e fornendo otto assist. Questo rendimento è stato notevole, considerando l’ambiente competitivo della Liga e la giovane età del giocatore. Ora sembra pronto per il salto di qualità nel campionato italiano.

Luiz Henrique verso l’Inter

L’Inter potrebbe avere un’opportunità d’oro, andando a chiudere un profilo davvero interessante. Luiz Henrique è un prospetto dal futuro roseo, e il suo ingresso in Serie A potrebbe essere altamente promettente. Con la sua abilità nel segnare gol e nel creare occasioni per i compagni di squadra, potrebbe facilmente diventare una pedina chiave nel reparto offensivo nerazzurro. Inoltre, sembra che questa mossa sia una richiesta personale di Simone Inzaghi, l’attuale allenatore dell’Inter, che vede in Luiz Henrique un giocatore in grado di fare la differenza nella sua squadra.