Juventus-Lazio, la ‘genialata’ di Sarri: la mossa per ingabbiare Allegri

La super sfida è sempre più vicina, per l’occasione mister Sarri ha preso in mano la situazione e cerca la soluzione nella formazione.

Come scrivono da il quotidiano ‘Il Messaggero’, la super sfida di campionato è sempre più vicina. La Juventus affronterà la Lazio di Sarri in casa e per l’occasione Sarri avrebbe già individuato la formazione ideale da schierare contro la squadra di Allegri.

La Lazio sta affrontando una settimana cruciale nella sua stagione, con una sfida importante contro la Juventus all’orizzonte e il debutto imminente in Champions League contro l’Atletico Madrid. Dopo aver conquistato tre punti al Maradona contro il Napoli, i biancocelesti si preparano a sfidare la Juventus all’Allianz Stadium con l’obiettivo di cancellare i recenti passi falsi contro Lecce e Genoa. La partita contro la Juventus è vista come una grande opportunità per il tecnico Maurizio Sarri per mettere in campo la sua migliore formazione e ottenere un risultato positivo. Tuttavia, Sarri dovrà fare alcune scelte difficili, considerando che solo tre giorni dopo la partita contro la Juventus ci sarà il debutto in Champions League contro l’Atletico Madrid. Uno dei principali dubbi riguarda la scelta del centrocampo, in particolare chi schierare tra Kamada e Guendouzi.

Sarri studia la formazione ideale per la Juventus

Le quotazioni di Guendouzi sembrano essere in crescita. Tuttavia, la concorrenza con Kamada non sarà facile da superare, soprattutto dopo il gol vittoria segnato dal giapponese contro il Napoli. Inoltre, ci sono stati timori che gli impegni internazionali di Kamada con la sua Nazionale potessero influenzare la sua disponibilità per la partita.

Ma, sembra che il giocatore abbia avuto un adeguato riposo durante l’amichevole giocata dal Giappone contro la Turchia e abbia già svolto il primo allenamento della settimana in gruppo, dimostrando la sua determinazione a essere disponibile per la sfida contro la Juventus. Sarri dovrà quindi ponderare attentamente le sue scelte in vista di queste due partite cruciali e considerare quale giocatore possa contribuire al successo della squadra in ciascun match. Un colpo di scena, si legge, sempre dal quotidiano, potrebbe essere l’inserimento di Pedro. Infatti se Sarri dovesse ragionare anche in ottica Atletico, guardando alla Champions, allora, potrebbero aumentare le chance di Pedro, ieri allenatosi a parte.