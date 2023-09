Calciomercato Juventus, Yildiz in Turchia: arriva la comunicazione di Allegri

Calciomercato Juventus, il giocatore bianconero in Turchia? Ha parlato anche Massimiliano Allegri di questa eventualità: i dettagli.

Nell’ultima settimana, si sono diffuse numerose voci riguardo a una possibile partenza last minute in prestito di Kenan Yildiz dalla Juventus verso il Galatasaray in Turchia.

Tuttavia, a poche ore dalla chiusura del mercato il 15 settembre, queste voci sembrano non trovare alcuna conferma. La Juventus, sotto la guida di Massimiliano Allegri, sembra non essere intenzionata a privarsi del giovane talento turco. Kenan Yildiz, cresciuto nelle giovanili bianconere, è stato oggetto di molte attenzioni grazie alle sue capacità tecniche e alla sua promettente carriera nel calcio. Questa situazione ha innescato molte speculazioni riguardo al suo futuro, ma sembra che il club italiano non sia disposto a cederlo.

Yildiz in Turchia? “Nessuna conferma”

Come confermato anche da ‘Calciomercato.it’, le voci sulla possibile cessione di Yildiz sono aumentate di intensità negli ultimi giorni, ma al momento sembrano essere smentite dalle fonti ufficiali. Il Galatasaray, noto club turco, è stato indicato come possibile destinazione per il giovane calciatore, ma finora non ci sono conferme in merito.

La Juventus è determinata a mantenere una squadra competitiva per la stagione in corso, e Kenan Yildiz potrebbe avere un ruolo significativo nella rotazione di Allegri. Con il calciomercato che sta per chiudersi, sembra sempre più probabile che il giocatore resti a Torino e continui a indossare la maglia bianconera e nonostante le voci su una possibile partenza last minute di Kenan Yildiz verso il Galatasaray in Turchia, al momento non ci sono conferme ufficiali in merito. La Juventus e il suo allenatore Massimiliano Allegri sembrano intenzionati a mantenere il giovane talento turco nella squadra per la stagione in corso. Resta da vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore, ma per ora, Kenan Yildiz rimane un giocatore della Juventus.