Formazioni ufficiali Juve-Lazio, la scelta su Chiesa: conferma a sorpresa in corsia

Tra poco inizierà una delle sfide cruciali del campionato. Allegri ha deciso gli undici che scenderanno in campo.

Ultimissime notizie Juventus: è stata diramata la formazione ufficiale dei bianconeri che scenderà in campo in vista del match contro la Lazio, una sfida cruciale.

La Lazio di Sarri una sfida davvero importante, un vero e proprio test per i bianconeri per capire se saranno in grado di raggiungere la testa della classifica, in attesa di quello che sarà il risultato del derby questa sera tra Milan e Inter. Andiamo, dunque, a scoprire le formazioni ufficiali dei bianconeri.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri

I bianconeri ritrovano il loro pupillo Federico Chiesa in piena sintonia con il compagno di reparto Dusan Vlahovic. Certamente, oggi, sarà importante uscire da questa gara con tre punti così da iscriversi, ufficialmente, tra le potenziali lottatrici dello scudetto visto che sia Napoli che Inter sembrano molto agguerrite, così come anche il Milan. La Lazio, con la Champions raggiunta, rappresenta un’altra delle potenziali prime della lista e, dunque, la sfida di oggi può considerarsi una partita cruciale.