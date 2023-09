“Beautiful Juventus”: Allegri e le soap, nuovo siparietto nel post gara

Juventus-Lazio, nel post gara ha parlato mister Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn, ecco cosa ha detto.

Una partita formidabile quella di oggi pomeriggio. I bianconeri sono riusciti a vincere con uno schiacciante 3-1 sugli avversari della Lazio. Garantendosi importanti tre punti per la classifica. Una sfida tutt’altro che semplice, con un’avversaria tra le papabili favorite per la corsa ai primi posti in classifica. Nel post gara ha parlato mister Allegri, ecco cosa ha detto.

Soddisfatto? Sono contento della vittoria e dell’atteggiamento del gruppo. Chi ha giocato ed è entrato ha dato il suo contributo. In particolare c’era un’atmosfera positiva da parte dei tifosi. Bisogna rimanere con i piedi per terra vogliamo arrivare tra le prime quattro.

L’anno scorso abbiamo fatto una bella stagione, nonostante le difficoltà. Siamo stati molto bravi, ci siamo compattati. Quest’anno abbiamo tempo per preparare le partite, stasera siamo stati ottimi dal punto di vista caratteriale.

Champions League, obiettivo? Scudetto? No, non abbiamo il sogno scudetto. Abbiamo l’obiettivo delle prime quattro. Inter, Napoli e Milan sono squadre molto attrezzate. Per noi non giocare la Champions è un danno importante. L’anno prossimo, arriveremo nelle prime quattro perché è fondamentale.

Intesa tra Dusan e Chiesa? Sono cresciuti molti, giocano vicino e sono bravi ad aprirsi, soprattutto Federico che lo vedo migliorato, sull’intensità. Sta lavorando bene.

Juventus come ‘Beautiful’? Soap meravigliosa, la guardavo da bambino. Però bisogna pensare di lavorare stando con i piedi per terra e fare grandi sacrifici.