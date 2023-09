Voti Juventus-Lazio 3-1, Vlahovic da impazzire: sintonia da urlo con Chiesa

Una partita decisamente importante, con una grande vittoria bianconera sulla Lazio di Sarri. Il binomio offensivo stupisce tutti.

Risultato finale 3-1. Una vittoria che fa già felice Massimiliano Allegri e che ha visto protagonisti i due giocatori più qualitativi della rosa bianconera: i due attaccanti Vlahovic e Chiesa che sembrano aver, ormai, raggiunto uno strepitoso feeling.

Da iniziali protagonisti titolare, Chiesa e Vlahovic hanno deciso il match già dai primi minuti della partita, con una partita a dir poco monumentale, soprattutto per la prestazione del bomber serbo. Tre punti che, adesso, danno molta fiducia sul proseguo della stagione dei bianconeri anche la gioia del mister che può sorridere per questa vittoria guadagnata contro un avversario decisamente insidioso.

Ecco i voti dei giocatori bianconeri dopo il match di questa sera:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 7; Gatti 6,5, Bremer 5,5, Danilo 6,5; McKennie 7,5 (Weah 6), Miretti 6,5 (Fagioli 6,5), Locatelli 6.5, Rabiot 6,5, Kostic 6 (Cambiaso 6,5); Vlahovic 8,5 (Kean 6), Chiesa 7,5. Allenatore: Allegri.

I tifosi esultano e, adesso, testa al prossimo match che si disputerà in trasferta. I bianconeri in questa stagione vogliono tornare protagonisti e questa ennesima, ottima, performance ha dato già grande ottimismo per il proseguo del campionato: il vero obiettivo della Juventus in questa stagione.