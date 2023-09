Calciomercato Juventus, scelto il primo acquisto invernale: sulle orme del padre

La Juventus ha scelto l’erede di Pogba e pesca il figlio d’arte: occasione a gennaio

Il caso Pogba ha cambiato i piani della Juventus in vista del calciomercato invernale che inevitabilmente diventerà cruciale per colmare il vuoto lasciato dal francese.

La positività al doping è piombata nella carriera di Pogba come un fulmine a ciel sereno e potrebbe mettere definitivamente un punto non solo alla sua storia con la Juventus ma addirittura al suo percorso calcistico da professionista. Il francese ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni nel corso degli ultimi anni, rinunciando anche al Mondiale in Qatar con la Francia. Quando sembrava intravedere la luce, è arrivata la notizia della positività al testosterone. Uno scenario impronosticabile e che cambia radicalmente le strategie di mercato per la Vecchia Signora che a gennaio dovrà necessariamente intervenire.

L’erede di Pogba è Khephren Thuram: sulle orme del padre Lilian

Negli ultimi giorni sono venuti fuori i nomi di Habib Diarra dello Strasburgo, Abdoulaye Kamara del Borussia Dortmund e soprattutto Thomas Partey dell’Arsenal.

Come riportato da fichajes.net, uno dei profili che però rimane in cima alla lista delle preferenze bianconere è quello di Khephren Thuram, figlio d’arte e fratello del neo attaccante dell’Inter Marcus. Il centrocampista classe 2001 francese, di origini italiane (nato a Reggio Emilia) veste attualmente la maglia del Nizza con cui ha un contratto fino a giugno 2025. Il gioiello francese ha scelto di restare al Nizza ancora per un’altra stagione, nonostante i tanti corteggiamenti in estate. La Juventus è consapevole che la concorrenza per Thuram è piuttosto agguerrita, ma può vantare ottimi rapporti col padre Lilian, ex colonna delle difesa bianconera nei primi anni 2000. Un fattore che potrebbe fare la differenza nella buona riuscita della trattativa. Khephren potrebbe essere stuzzicato dall’idea di ripercorrere la stessa tappa del padre, se pur in un’epoca del tutto diversa. Fino ad ora la Juventus non ha affondato il colpo per il classe 2001 ma la situazione di Paul Pogba ha cambiato gli scenari. La positività al doping del centrocampista ex Manchester United potrebbe costringere il club bianconero a rescindere il suo contratto. In quel caso la società avrebbe l’esigenza di intervenire già a gennaio sul mercato per tappare il buco a centrocampo.