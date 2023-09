Grave infortunio e intervento chirurgico: il big firma dopo la ‘sosta’

Il rinnovo tarda con il contratto in scadenza entro una data limite. Tutti i dettagli relativa al top player di fama mondiale.

Il Manchester City, una delle squadre di calcio più prestigiose e di successo in Inghilterra e in Europa, sta affrontando un momento cruciale nella gestione dei contratti dei suoi giocatori chiave.

Uno dei nomi più importanti in squadra è Kevin De Bruyne, il centrocampista belga che è stato una parte fondamentale del successo della squadra negli ultimi anni. Tuttavia, secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, il club ha deciso di posticipare i discorsi per il rinnovo del contratto di De Bruyne fino a quando il giocatore non sarà pienamente recuperato dall’infortunio.

De Bruyne: il City posticipa il rinnovo

Kevin De Bruyne è arrivato al Manchester City nel 2015 da parte del Wolfsburg, ed è diventato rapidamente uno dei centrocampisti più influenti del calcio europeo. Le sue abilità nel controllo di palla, nel passaggio e nella visione di gioco hanno fatto di lui una figura cruciale nella strategia di gioco del Manchester City. Ha contribuito in modo significativo alla vittoria di numerosi trofei, tra cui la Premier League e anche la Champions League.

Il futuro di Kevin De Bruyne e del Manchester City è oggetto di grande speculazione tra i tifosi e gli esperti di calcio. Anche se il club ha deciso di posticipare i discorsi sul rinnovo contrattuale, ciò non significa necessariamente che il giocatore lascerà la squadra. De Bruyne ha espresso pubblicamente il suo amore per il club e la città di Manchester, il che potrebbe essere un indicatore positivo per i sostenitori del City. Certamente un così importante top player a piede libero farebbe gola a qualsiasi realtà sportiva, Juventus in primis ma è ancora utopistico pensarlo fuori da Manchester, realtà che l’ha consacrato a livello mondiale.