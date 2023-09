La Juventus molla il difensore: hanno ‘fatto la storia’

Il difensore nel mirino della Premier League: l’Aston Villa sorpassa la Juventus e tenta l’affondo decisivo

La Juventus sembra aver trovato la quadra, non solo per quanto riguarda il reparto offensivo ma anche a livello difensivo.

La linea a tre composta da Danilo, Bremer e Gatti sta trovando la giusta alchimia ma certamente le scelte per Allegri non sono così profonde. La società sta cercando di individuare un profilo che possa rinforzare il reparto. Durante l’ultima sessione estiva di calciomercato la Juventus ha sondato il terreno per diversi difensori, tra cui il classe ’96 francese naturalizzato spagnolo Robin Le Normand.

L’Aston Villa piomba su Le Normand: 60 milioni e addio Juventus

Il difensore della Real Sociedad è uno dei profili più interessanti del momento, come dimostrano le sue prestazioni con il suo club e con la nazionale spagnola. Di recente i bianconeri hanno monitorato Le Normand, senza però affondare il colpo in maniera decisa. Un altro club che ha mostrato interesse concreto per il 26enne è l’Aston Villa che sta avendo diversi problemi difensivi in questa fase iniziale di stagione. Di recente il club allenato da Unai Emery ha accolto Pau Torres dal Villarreal, un rinforzo di spessore che, però, sembra non aver risolto in toto i problemi della retroguardia. Ecco perché, come sottolineato dal portale spagnolo todofichajes.com, l’Aston Villa avrebbe intenzione di affondare il colpo anche per Le Normand.

Il club di San Sebastian non sembra intenzionato a lasciare andare il suo leader difensivo, forte anche del contratto del calciatore fino al 2026. La lama a doppio taglio sta nella clausola di 60 milioni di euro, una cifra molto considerevole ma che allo stesso tempo offre una possibilità concreta al club inglese di arrivare al centrale franco-spagnolo. La Juventus non sembra disposta ad arrivare a una cifra del genere, a differenza dell’Aston Villa che ha intenzione di aggiungere un altro tassello di livello alla difesa. Le Normand sicuramente terminerà la stagione e tra pochi giorni sarà in campo per la prima giornata di Champions League contro l’Inter. Un’occasione in più per osservarlo.