Svolta immediata, accordo raggiunto con il City: bye bye Juventus

Calciomercato Juventus, Pep Guardiola potrebbe avere già la possibilità di chiudere l’operazione, il giocatore sceglie Manchester.

Il Manchester City Insegue Valentin Barco del Boca Juniors: La Caccia a un Giovane Talentuoso terzino sinistro che piace anche alla Juventus



Il mercato del calcio è sempre in fermento, e questa volta il Manchester City sembra avere le sue attenzioni fissate su un giovane talento argentino, Valentin Barco, terzino sinistro del Boca Juniors. Fonti interne al mondo del calcio hanno rivelato a ‘Football Insider’ che il club inglese è fiducioso di raggiungere un accordo per portare il diciannovenne al Etihad Stadium.

Guardiola chiama il giovane talento: Valentin Barco a Manchester!

Valentin Barco è diventato una delle giovani promesse più ambite in Argentina grazie alle sue prestazioni di alto livello con la maglia del Boca Juniors. Il terzino sinistro ha catturato l’attenzione degli osservatori del calcio internazionale grazie alla sua abilità difensiva e alle sue incursioni offensive. La sua giovane età, solo diciannove anni, lo rende un potenziale investimento a lungo termine per qualsiasi club. Il Manchester City, noto per il suo gioco di posizione e il desiderio di avere difensori capaci di contribuire alla costruzione dell’azione, sembra aver individuato in Barco il profilo adatto per rafforzare la sua rosa. La ricerca di giovani talenti è una pratica comune per il club, che ha già dimostrato la sua abilità nel far crescere giovani promesse e farle diventare stelle di calibro mondiale.

Mentre le trattative sono in corso, gli appassionati di calcio in Argentina seguiranno con interesse l’evoluzione di questa storia, sperando che uno dei loro giovani talenti migliori possa fare il salto in una delle leghe più competitive al mondo. Certamente, per ora, discorso chiuso in chiave bianconera. Come sappiamo, anche la Vecchia Signora starebbe cercando un profilo da questa qualità ma la concorrenza del City potrebbe avere la precedenza sul giovane che avrebbe il sogno di giocare in Premier League.