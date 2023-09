Milan-Newcastle, scoppia il caos: tifoso accoltellato

Un brutto episodio accaduto alla vigilia del match di questa sera che vedrà il Milan affrontare il Newcastle in Champions.

Un episodio sconcertante ha scosso il mondo del calcio, quando un tifoso del Newcastle United è stato accoltellato a Milano. Fortunatamente, i rapporti indicano che l’uomo di 58 anni, vittima di questa aggressione, non versa in gravi condizioni e ora è ricoverato in ospedale come riferisco da ‘Calcioefinanza’.

L’incidente ha suscitato indignazione tra gli appassionati di calcio e ha portato le autorità a indagare per scoprire chi sia l’autore dell’aggressione. L’aggressione è avvenuta durante il soggiorno del tifoso inglese a Milano, probabilmente in concomitanza della partita di Champions League di questa sera che vedrà proprio la squadra inglese, Newcastle, afrrontare il Milan nella prima sfida del girone, anche se questa opzione non è stata confermata.

Non appena l’aggressione è stata riportata, le forze dell’ordine locali, tra cui la Digos (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali), hanno avviato un’indagine approfondita per identificare l’aggressore e comprendere le circostanze dell’attacco. Così, infatti, riportano dal sito di ‘Calcioefinanza’: “Un inglese di 58 anni, tifoso del Newcastle, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte da un gruppo di sette, otto persone mentre con un amico si trovava tra via Segantini e via Gola a Milano. Ha ricevuto una coltellata alla schiena e due alle braccia. È intervenuta una volante della Polizia e l’uomo è stato portato all’ospedale Policlinico, dove non è in gravi condizioni. Sull’episodio sta indagando la Digos ma a ora non è possibile stabilire se l’uomo sia stato aggredito per motivi calcistici o per altre ragioni“.