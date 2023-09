Juventus fuori dalla Coppa il prossimo anno: sta succedendo di nuovo

Ecco cosa potrebbe succedere ai bianconeri, tutti i dettagli svelati, direttamente, dal portale sportivo per quanto concerne le coppe.

La stagione attuale, 2023/24, è importante per le coppe europee, come sottolineano anche dal portale ‘Calcioefinanza’.

Si tratta, innanzitutto, del motivo cardine, ovvero, l’ultima UEFA Champions League col metodo classico che tutti conosciamo. Si passerà, dalla prossima stagione, a un nuovo format, con un girone unico da 36 squadre e un minimo di otto partite giocate per ogni squadra. E qua già alcune cose cambieranno. Infatti, il percorso nelle coppe 2023/24 servirà anche a determinare due ranking chiave per il prossimo futuro. Il primo è quello relativo al ranking per Paese, il secondo, invece, riguarda quello per i Mondiale per Club a 32 squadre, che prenderà il via a partire dal 2025. I 12 posti garantiti alla UEFA saranno assegnati innanzitutto alle vincitrici delle quattro edizioni precedenti della Champions League (Chelsea, Real Madrid, Manchester City e il vincitore dell’edizione 2023/24). Gli altri posti arriveranno invece da un ranking dedicato.

Juventus, ecco cosa cambia dalla prossima stagione