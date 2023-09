Dietrofront Chelsea, nuova offerta per Vlahovic: fiato sospeso Juve

I blues sembrano aver cambiato idea e, adesso, starebbero pensando all’assalto al bomber bianconero: i dettagli.

Nel mondo del calcio, l’attualità è spesso scandita da grandi colpi di mercato, e il Chelsea è sicuramente uno dei protagonisti principali di questa storia.

Nonostante abbia già speso una cifra impressionante, ben 1.000 milioni di euro, in trasferimenti nell’ultimo anno, sembra che i Blues di Stamford Bridge non vogliano fermarsi qui. La squadra londinese è alla ricerca di nuove alternative offensive per rafforzare il proprio reparto d’attacco, e il nome che sta circolando con insistenza è quello di Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo della Juventus.

Chelsea di nuovo su Vlahovic: obiettivo in attacco

La storia di Vlahovic con la Juventus è stata finora un po’ altalenante ma da questa stagione il giocatore ha ritrovato l’armonia e anche uno stato di forma eccellente che l’ha visto protagonista già nelle prime uscite stagionali, con gol vittoria decisivi.

Adesso, il Chelsea è tornato a far parlare di sé come un possibile destino per Vlahovic, insieme ad altri club di alto profilo come l’Arsenal e il Real Madrid sempre interessanti al bomber bianconero. Il mercato invernale è sempre una finestra intrigante per il calcio europeo, e il trasferimento di Vlahovic potrebbe essere uno dei colpi più eclatanti, Juventus permettendo. L’interesse del Chelsea per l’attaccante serbo è così alto che il consiglio d’amministrazione della squadra londinese sarebbe disposto a sborsare una somma considerevole, ben 60 milioni di euro come scrivono da ‘Fichajes’, per convincere la Juventus a cedere il talento balcanico. Questa cifra rappresenterebbe un investimento significativo, ma il Chelsea sembra determinato a rafforzare il proprio attacco. Vlahovic si trova, adesso, in una forma strepitosa in vista della seconda metà della stagione e potrebbe diventare una delle stelle intoccabili della Juventus, dunque, l’operazione è in divenire ma prima biosognerà capire cosa vorrà fare la stessa Juve che potrebbe consolidare il bomber in bianconero.