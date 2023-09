Juventus, infortunio UFFICIALE: c’è lesione

Adesso è ufficiale l’infortunio, ecco quanto starà fuori uno dei giocatori chiave di Allegri. I dettagli della situazione.

Questa mattina, la Juventus ha ricevuto una notizia sfortunata riguardante uno dei suoi calciatori chiave, Alex Sandro. Il terzino brasiliano è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical, il centro medico del club, che hanno rivelato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

Questo infortunio costringerà Alex Sandro a uno stop di 15 giorni, lasciando un vuoto importante nella rosa della Juventus.

Alex Sandro infortunato: stop di 15 giorni

L’infortunio di Alex Sandro rappresenta un colpo duro per la squadra di Massimiliano Allegri. Il terzino brasiliano è stato una presenza costante nella difesa della Juventus ed è noto per la sua versatilità e capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva. La sua assenza metterà a dura prova la profondità della squadra bianconera e richiederà una soluzione tattica da parte dell’allenatore. Il periodo di stop di 15 giorni significa che Alex Sandro dovrà saltare alcune partite cruciali in campionato. Questo infortunio rappresenta una sfida sia per il giocatore che per lo staff medico della Juventus, che lavoreranno duramente per garantire una pronta ripresa e il recupero completo del terzino brasiliano.

Nel frattempo, la Juventus sarà costretta a cercare alternative per colmare il vuoto lasciato da Alex Sandro. Questo potrebbe comportare l’opportunità per altri giocatori di mettersi in mostra e dimostrare il loro valore nella squadra. L’allenatore Allegri dovrà pianificare attentamente le sue scelte tattiche e strategiche per affrontare questo periodo senza uno dei suoi uomini chiave. In ogni caso, i tifosi della Juventus sperano in una pronta guarigione di Alex Sandro e nell’auspicio che possa tornare in campo al più presto per contribuire al successo della squadra, visti i tanti impegni che i bianconeri dovranno affrontare nelle prossime sfide.