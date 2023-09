Juventus, siparietto tra Gatti e un tifoso: ecco cosa è successo

Federico Gatti è stato protagonista di un siparietto fuori dalla Continassa: ecco cosa è successo

La Juventus ha sfruttato la settimana di riposo senza coppe europee per poter ricaricare le pile dopo il big match vinto contro la Lazio.

Nel pomeriggio di sabato la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo alle 18:00 contro il Sassuolo di Alessio Dionisi per cercare la terza vittoria consecutiva e la quarta del campionato. Un’occasione anche per mantenere la pressione sull’Inter capolista ma anche sulle altre rivali come Milan e Napoli. Quest’anno la Juventus sembra partita col piglio giusto e sta ritrovando le prestazioni convincenti di alcuni interpreti. Due su tutti Dusan Vlahovic e Federico Chiesa che sono tornati a segnare con regolarità e a garantire colpi importanti che stanno facendo la differenza. Altri stanno confermato quanto di buono si era intravisto l’anno scorso, nonostante l’annata non indimenticabile segnata dalle penalizzazioni. In particolare Federico Gatti che contro il Sassuolo dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Alex Sandro che ha rimedito un nuovo infortunio.

Juventus, Gatti dà un passaggio a un tifoso fuori dalla Continassa

Proprio Federico Gatti è stato protagonista di un siparietto molto simpatico con un tifoso della Juventus che lo aspettava fuori dalla Continassa.

Il difensore bianconero gli ha consentito di salire nella sua macchina e gli ha dato un passaggio. Nella parte finale del video che ha fatto il giro del web nella giornata di oggi, Gatti dice “Pure un passaggio sei riuscito a scroccare”. Una situazione singolare e che ha fatto sorridere molti tifosi sul web, oltre a sottolineare la disponibilità dell’ex Frosinone.