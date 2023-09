Terremoto in Serie A, cessione del club: 1,3 miliardi di euro

Come riportato da ‘Calcioefinanza’, l’Inter potrbebe andare incontro ad una cessione a titolo definitivo del proprio club.

Un’ipotesi, sottolineano, legata anche al fatto che ultimamente, il fondo è stato accostato al club nerazzurro. Ovviamente trattasi, comunque di potesi, almeno per quanto riguarda il nome, mentre una certezza può essere quella del valore effettivo del club. La cifra – comprensiva di bonus – ammonterebbe a ben 1,3 miliardi di euro, superiore, addirittura, di 100 milioni rispetto all’affare che ha visto l’arrivo di Elliott-RedBird per i cugini rossoneri.

Così, infatti, scrivono dal portale ‘Calcioefinanza’: “Una maxi-valutazione data grazie all’eco suscitata dall’ultima finale di Champions, che potrebbe però convincere la proprietà a restare ancora in sella all’Inter, in attesa di nuovi rilanci. I rapporti tra Suning e Oaktree – legate dal prestito in scadenza nel 2024 – sono molto profondi e vanno al di là di questa operazione. Il che conferma come l’ipotesi di un rifinanziamento del prestito sia sempre sul tavolo e come Zhang voglia prendersi tutto il tempo per prendere una scelta. Impasse motivata anche dai risultati ottenuti dalla squadra: per gli Zhang, salutare dopo aver regalato la seconda stella sarebbe un risultato straordinario e questo potrebbe portare a una mancata cessione del club, oppure alla sua cessione soltanto al termine della stagione sportiva“. Una notizia certamente importante che avrà ulteriori sviluppi.