Vola in Turchia: la Juventus dice addio al Campione d’Europa

Il big lascia la Premier e vola in Turchia: la Juventus rimane spiazzata, il ritorno in Serie A si complica

Il calciomercato continua a muoversi e la Juventus sperando che possa venir fuori qualche occasione già a gennaio.

Sono diversi i nomi che orbitano attorno alla Juventus: da Thomas Partey a Habib Diarra e non solo. In casa Arsenal i bianconeri tengono sott’occhio anche Jorginho. Il centrocampista della nazionale italiana era arrivato all’Arsenal nello scorso mercato di gennaio con aspettative ben diverse da quelle che si sono poi verificate. Nei 6 mesi della scorsa stagione non ha catturato il cuore di Mikel Arteta che in estate ha accolto Declan Rice. L’ex West Ham è diventato il perno del centrocampo dei Gunners, togliendo di fatto il posto all’ex Chelsea. Ad oggi l’italo-brasiliano non è particolarmente considerato dal suo allenatore e pochi club sembrano interessati ad acquistarlo. In realtà, però, negli ultimi giorni del mercato estivo si era manifestato un interesse concreto da parte del Fenerbahce che stava per accaparrarsi il centrocampista. Alla fine Jorginho è rimasto a Londra ma il suo contratto scadrà a giugno 2024 e l’Arsenal sarebbe disposta a sacrificarlo, qualora arrivasse la giusta offerta.

Juventus, Jorginho verso la Turchia: il punto sul centrocampista dell’Arsenal

La Juventus continua a tenere Jorginho in considerazione, più per giugno che per gennaio, come possibile sostituto di Manuel Locatelli.

Jorginho in Serie A ha dimostrato di poter fare la differenza, già dai tempi di Verona e poi negli anni al Napoli con Maurizio Sarri. Uno status che si è consolidato in nazionale con la vittoria dell’Europeo e al Chelsea. Adesso sembra aver perso quello smalto e all’Arsenal non si è accesa quella fiamma che Arteta sperava di alimentare. Ad oggi Jorginho è in una situazione complessa e vuole valutare tutte le opzioni per prendere la decisione migliore. L’ipotesi Turchia rimane la più percorribile tra le piste a disposizione del centrocampista. Come sottolineato da todofichajes.com, il Fenerbahce vuole approfittare della situazione per aggiudicarsi Jorginho e superare la concorrenza, tra cui anche quella bianconera. L’italo-brasiliano ha dato risposta positiva all’ipotesi di trasferimento in Turchia ma il club di Istanbul dovrà presentare un’offerta adeguata alle richieste dell’Arsenal. Di contro la Juventus spera di temporeggiare fino a giugno, così da poter puntare l’ex Napoli a parametro zero.