Ha chiesto la cessione: Giuntoli porta a Torino l’erede di Pogba

Il big chiede la cessione a gennaio: la Juventus torna in corsa ma c’è anche l’Atletico Madrid

La Juventus ha evidenziato diverse lacune nella gara di ieri che hanno riportato alla luce diversi fantasmi delle passate stagioni.

Il 4-2 contro il Sassuolo è un campanello d’allarme per la squadra di Massimiliano Allegri che, se vuole tenere testa a squadre come Inter e Milan, dovrà limitare errori di questo tipo che al Mapei Stadium sono risultati troppo evidenti. Soprattutto quelli difensivi, a partire da Szczesny fino a Federico Gatti. La squadra è sembrata debole mentalmente nei momenti di difficoltà e ha evidenziato la mancanza di un leader. Inoltre l’assenza di un giocatore dello status di Paul Pogba ha lasciato un vuoto a centrocampo. Vuoto che Cristiano Giuntoli proverà a colmare già nel mercato di gennaio. Sono diversi i nomi nella lista del club bianconero che valuta profili giovani e altri più navigati, tra cui Thomas Partey. Proprio sul centrocampista dell’Arsenal arrivano novità importanti dalla Spagna.

Juventus, Thomas chiede la cessione: duello con l’Atletico Madrid

Come riportato dal sito spagnolo Diario Gol, il centrocampista ghanese Thomas Partey avrebbe comunicato all’Arsenal la volontà di lasciare il club durante la sessione invernale di calciomercato.

Non è un mistero l’interesse della Juventus per il centrocampista che racchiude un’insieme di caratteristiche che piacciono molto a Massimiliano Allegri. Fisicità e dinamismo che permetterebbero ai bianconeri di avere una soluzione diversa in mezzo al campo dopo aver perso Paul Pogba. Thomas ha un contratto fino al 2025 con i Gunners ma non sta riuscendo ad essere protagonista come vorrebbe. La sua volontà è quella di cambiare aria e la Juventus potrebbe cogliere la palla al balzo per fiondarsi sul giocatore africano che potrebbe liberarsi a gennaio. Anche se, proprio a gennaio sarebbe impegnato circa un mese in Coppa d’Africa. Sulle tracce di Thomas Partey, però, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid che ha già avuto in rosa il giocatore. Thomas ha iniziato proprio nelle giovanili dei colchoneros, vestendo poi la maglia della prima squadra per 5 stagioni, vincendo una Europa League e una Supercoppa europea.