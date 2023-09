Juventus, la verità su Valentin Barco: la risposta del Boca Juniors

La verità sul talento argentino Valentin Barco: la risposta del Boca Juniors gela la Juventus

La Juventus continua a tenere sott’occhio alcuni dei giocatori monitorati durante l’ultimo calciomercato estivo.

Uno di questi è il gioiello del Boca Juniors Valentin Barco, classe 2004 argentino già sulla bocca d tutti. A soli 19 anni ha già disputato la Copa Libertadores e milita nella nazionale argentina U20. Nel 2021, è stato inserito nella lista “Next Generation” dei sessanta migliori talenti nati nel 2004, redatta dal quotidiano inglese The Guardian e negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato ad alcuni dei top club europei, uno su tutti il Manchester City. Anche la Juventus lo ha puntato ma la resistenza del Boca Juniors per adesso è concreta e si fa sentire.

Riquelme gela la Juventus per Valentin Barco: “Ha un contratto col Boca”

Intervento nel corso di un’intervista rilasciata pochi minuti prima della gara di Copa Libertadores contro il Palmeiras, l’attuale vicepresidente del Boca Juniors, Juan Roman Riquelme ha parlato di Valentin Barco.

Riquelme ha ribadito la posizione del club argentino nei confronti del talento classe 2004: “Valentin ha un contratto fino a dicembre 2024”. Chiaro e conciso nel sottolineare la volontà del club di trattenerlo almeno fino al termine del suo contratto. Come sottolineato da TNT Sport, nonostante i recenti rumors, la volontà del Boca è quella di provare a rinnovare il contratto di Barco, aumentando il valore della clausola rescissoria. L’auspicio della società è di trovare l’accordo in tempi brevi, se pur i tanti club in corsa potrebbero far vacillare il giocatore. Di recente anche Fabrizio Romano ha sottolineato come diverse squadre, soprattutto in Premier League, stiano monitorando Valentin Barco. Una su tutte il Brighton che sarebbe disposta ad offrire circa 10 milioni di euro per assicurarselo. Parliamo di un giocatore ancora acerbo ma con tanti margini di crescita. Gioca come terzino sinistro ma sta sperimentando anche il ruolo di estero alto. I suoi numeri sono in crescita ma la sensazione è che debba ancora fare uno step in più prima di reggere il peso di un top club europeo. Dall’Inghilterra arrivano rumors che vedrebbero Barco in Serie A e le squadre più quotate sono Juventus e Roma. Entrambe, però, devono fare i conti con la concorrenza spietata delle big inglesi dove in prima fila troviamo non solo il Brighton di De Zerbi ma anche il Manchester City.