Mondo del calcio sotto choc: presidente ucciso a colpi di pistola

Ciò che è successo in Colombia è qualcosa di inaudito, il presidente del Tigres è stato ucciso a colpi di pistola.

Come riportano da ‘Sporface.it’, una tragedia ha scosso il mondo del calcio colombiano lo scorso fine settimana, quando Edgar Paez Cortes, il presidente del club Tigres, è stato ucciso a colpi di pistola poco dopo una partita persa contro l’Atletico de Calì. Questo terribile evento è stato confermato dallo stesso club colombiano, che milita attualmente in seconda divisione.

Il 63enne presidente del Tigres aveva appena lasciato lo stadio Metropolitano de Techo in auto, accompagnato da sua figlia, quando sono stati avvicinati da due uomini su una motocicletta. Questi due individui hanno aperto il fuoco da distanza ravvicinata, uccidendo immediatamente Edgar Paez Cortes. Fortunatamente, la figlia è rimasta illesa nell’attacco.

Presidente ucciso in Colombia: la tragedia del Tigres

La notizia della sua morte ha scosso il mondo dello sport colombiano, e non solo. Il Tigres ha espresso profondo cordoglio attraverso i propri profili social. Il club ha dichiarato: “Il Tigres e il mondo dello sport colombiano sono distrutti dalla notizia. Il suo impegno per il Tigres e per lo sviluppo dello sport nella regione hanno lasciato un marchio indelebile su tutti quelli che l’hanno conosciuto.”

Attualmente, la polizia di Bogotà sta conducendo un’indagine per omicidio al fine di identificare e arrestare i responsabili di questo terribile atto di violenza. Nel frattempo, il mondo del calcio e gli appassionati sportivi in Colombia piangono la perdita di Edgar Paez Cortes e riflettono sull’impatto significativo che ha avuto nel promuovere lo sport nella regione. Una notizia che ha veramente del paradossale e che ha scosso, letteralmente, il mondo del calcio in generale, non solo quello della Colombia.