Colpo gobbo Juventus: arriva dal Real Madrid

La Juventus potrebbe sfruttare l’assist di Carlo Ancelotti: il Real Madrid scarica uno dei big

La filosofia di Cristiano Giuntoli è quella adottata per anni anche al Napoli, incentrata sui giovani.

Le intuizioni del ds ex Carpi sono valsi anche uno scudetto al Napoli e la Juventus spera che possa verificarsi lo stesso percorso. L’insediamento di Giuntoli è arrivato piuttosto tardi, visto il braccio di ferro con Aurelio De Laurentiis. Di conseguenza le tempistiche per costruire una rosa competitiva sono state piuttosto limitate. Non a caso l’unico vero innesto è stato quello di Timothy Weah dal Lille che fino ad ora non ha inciso particolarmente in questa prima parte di campionato. A gennaio, però, potrebbe già muoversi qualcosa e Giuntoli, affiancato da Giovanni Manna, sta provando a trovare lo spiraglio giusto per regalare a Massimiliano Allegri un colpo da maestro.

Juventus, Lucas Vazquez intuizione di Giuntoli a gennaio

Se pur il mercato di Giuntoli sia orientato verso i giovani e le intuizioni, è evidente che in casa Juve servano anche delle pedine di esperienza.

Come già raccontato nei giorni precedenti, uno dei nomi più caldi per la Juventus è quello di Lucas Vazquez, in uscita dal Real Madrid. La carta d’identità certamente non gli sorride ma a 32 anni è un giocatore ancora integro e che potrebbe rivelarsi prezioso per aumentare il tasso di esperienza della squadra e garantire quella leadership che in questo momento sembra mancare al club bianconero. L’occasione per la Juventus è più che ghiotta, considerando che il suo contratto col Real Madrid è in scadenza a giugno 2024. Carlo Ancelotti continua a inserirlo all’occorrenza ma certamente il suo status non è più quello di un tempo. La Juventus lo rincorre ormai da tempo e forse questa potrebbe essere l’occasione giusta per convincerlo ad approdare in Italia. Da una parte Lucas Vazquez ha la tentazione di proseguire con i blancos, dall’altra di provare una nuova esperienza in un momento di piena maturazione della propria carriera. Dalla Spagna confermano il pressing dei bianconeri per l’esterno spagnolo che potrebbe liberarsi già a gennaio per una cifra piuttosto bassa.