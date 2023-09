Juventus, si ‘riapre’ il caso Pogba: c’è una novità

Juventus, il caso Pogba potrbebe già avere delle novità importanti partendo da giovedi: tutti i dettagli della situazione.

La vicenda che ha coinvolto il noto giocatore della Juventus, Paul Pogba sta per entrare in una fase cruciale, con le controanalisi programmate per giovedì prossimo.

Inizialmente fissate per il 20 settembre, queste analisi sono state ritardate di due settimane a causa dell’indisponibilità del perito del giocatore coinvolto. Questo caso ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica e degli appassionati di sport, e ora tutti sono in attesa dei risultati delle controanalisi e delle implicazioni che ne conseguono.

Giovedì il giorno delle controanalisi per Pogba

Se le controanalisi confermassero questa positività, ciò potrebbe aprire la strada a una fase istruttoria da parte della Procura antidoping. Gli scenari che potrebbero svilupparsi sono tre, ognuno dei quali potrebbe avere conseguenze significative per la carriera e la reputazione del giocatore:

Archiviazione: Se le controanalisi dimostrassero che non c’è stato alcun abuso di sostanze proibite, il caso potrebbe essere archiviato, permettendo al giocatore di continuare la sua carriera senza ulteriori conseguenze. Patteggiamento: In caso di una positività confermata, il giocatore potrebbe optare per un accordo di patteggiamento con la Procura antidoping. Questo potrebbe comportare una sospensione temporanea o altre sanzioni, ma consentirebbe al giocatore di evitare un processo pubblico e le conseguenze più gravi che potrebbero derivarne. Processo Davanti al Tribunale Nazionale dell’Antidoping: Se il giocatore decide di contestare le accuse o se non viene raggiunto alcun accordo di patteggiamento, il caso potrebbe finire davanti al Tribunale Nazionale dell’Antidoping. Ora non ci resta che aspettare novità importanti nella giornata di giovedì prossimo.