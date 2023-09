Ancelotti lo relega in panchina: sondaggio esplorativo della Juventus

Carlo Ancelotti cambia le gerarchie e lo relega in panchina: la Juventus può approfittarne

La Juventus è già proiettata alla prossima gara di campionato ma intanto si gode un successo importante contro il Lecce che riscatta la brutta sconfitta di Sassuolo.

La società bianconera intanto lavora sotto traccia tramite Giuntoli e Manna per cercare di portarsi avanti in vista di gennaio. Sono evidenti alcune lacune nella rosa di Massimiliano Allegri che già durante la tournée estiva aveva mostrato dei buchi in alcuni reparti. Buchi che la società intende colmare, magari già dal prossimo mercato invernale. I nomi più caldi delle ultime settimane sono quelli di Jorginho e Thomas Partey che, entrambi, stanno vivendo una situazione non idilliaca con l’Arsenal. Almeno uno dei due centrocampisti potrebbe lasciare Londra a gennaio e la Juventus è vigile. Nelle ultime ore è tornato di moda anche un’altro nome, vecchio pallino della dirigenza bianconera e attuale calciatore del Real Madrid.

Juventus, torna di moda Ferland Mendy del Real Madrid

Una delle vecchie fiamme della Juventus per la fascia sinistra è Ferland Mendy, finito nel mirino del Barcellona.

Il suo impatto col Real è stato subito dirompente, tanto da relegare in panchina un campione come Marcelo. Il terzino del Real Madrid, però, ha subito un recente infortunio che lo ha costretto a rimanere per diverso lontano dal campo. Il francese ha vissuto un periodo molto sfortunato, dovendo affrontare vari problemi di natura muscolare. Nelle gerarchie di Carlo Ancelotti ha perso terreno, tanto che in questo inizio di stagione è sceso in campo una sola volta in Liga, e mai da titolare. Mendy ha un contratto con i blancos fino a giugno 2025 e una valutazione di circa 25 milioni di euro. Al momento Carletto gli sta preferendo Fran Garcia e all’occorrenza Alaba che con l’Union Berlino in Champions League è tornato nel suo ruolo originario. Lo status di Mendy è decisamente cambiato e non è escluso che già a gennaio possa spingere per lasciare Madrid. In passato la Juventus, così come il Barcellona, ha esplorato la possibilità di arrivare al francese classe ’95, senza successo. Adesso, però, le condizioni sono cambiate e potrebbe aprirsi uno spiraglio. Infatti, come sottolineato da okfichajes.com, proprio il Barça sta valutando l’opzione Mendy.